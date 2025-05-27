https://crimea.ria.ru/20250527/vvedet-li-tramp-sanktsii-protiv-rossii--mnenie-1146752669.html

Введет ли Трамп санкции против России – мнение

Введет ли Трамп санкции против России – мнение - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Введет ли Трамп санкции против России – мнение

Президент США Дональд Трамп непременно введет некоторые санкции против России после своеобразного "спектакля", который разыграет в публичном информационном... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T21:31

2025-05-27T21:31

2025-05-27T21:31

радио "спутник в крыму"

мнения

андрей манойло

политика

дональд трамп

сша

россия

санкции

санкции против россии

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Трамп введет некоторые санкции против России – мнение Трамп введет некоторые санкции против России – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп непременно введет некоторые санкции против России после своеобразного "спектакля", который разыграет в публичном информационном поле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Тот факт, что Дональд Трамп на выступлениях перед разной публикой нередко произносит противоречащие друг другу тезисы, в частности в отношении России, является характерной для него чертой поведения как человека и политика, заметил эксперт."Типичное для Трампа поведение, когда он то хочет, то не хочет. То буду, то не буду. Так он эпатирует", – сказал Манойло.Когда опытные политики слушают Трампа, они хватаются за голову, добавил эксперт, тем не менее такова стратегия американского лидера и бизнесмена в политике внутренней и внешней.По мнению политолога, после очередной игры на публику Трамп непременно введет санкции против России, хотя еще не так давно говорил, что не собирается этого делать."В итоге санкции какие-то он обязательно введет. Но перед этим будет долго разыгрывать спектакли: "То ли хочу, то ли не хочу – не могу определиться. Давайте вы что-нибудь сделайте, чтобы я не качнулся в сторону крайних мер". В этом весь Трамп", – сказал Майноло.Политолог также отметил, что строить иллюзии в отношении нынешнего американского лидера в целом не стоит."Он не белый и не пушистый. И по целому ряду особенностей характера хуже предыдущего президента США Джо Байдена. Тот хоть, когда засыпал, ничего не делал плохого миру, а этот вообще никогда не спит и все время над чем-то экспериментирует", – резюмировал эксперт.Напомним, ранее Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций. На днях президента США рассказал, что всегда ладил с российским лидером, но теперь якобы не знает, "что произошло с Путиным", который посылает ракеты в города, отметив, что ему это не нравится и он теперь рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против Российской Федерации.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал эти заявления американского лидера вынужденной частью шоу, которое не отражает всех истинных намерений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина Трамп выступил против санкций в отношении России – СМИ Лавров объяснил риторику Трампа по Украине

https://crimea.ria.ru/20250527/reshenie-po-dalnoboynomu-oruzhiyu-dlya-kieva-ekspert-otsenil-slova-mertsa-1146756721.html

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мнения, андрей манойло, политика, дональд трамп, сша, россия, санкции, санкции против россии