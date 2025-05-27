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ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской области

ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской области - РИА Новости Крым, 27.05.2025

ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской области

Боевики ВСУ атаковали беспилотником центральную районную больницу (ЦРБ) в Алешках Херсонской области, пострадала 85-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T17:11

2025-05-27T17:11

2025-05-27T17:11

владимир сальдо

новости

происшествия

херсонская область

больница

скорая помощь

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали беспилотником центральную районную больницу (ЦРБ) в Алешках Херсонской области, пострадала 85-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Как отметил Сальдо, удар был нанесен прицельно – туда, где лечат и спасают.На минувшей неделе ВСУ нанесли удар по центральной районной больнице в Каховке. Ранения получил один мужчина.15 мая новая врачебная амбулатория в селе Чонгар была уничтожена ударом ВСУ. По данным Сальдо, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей. Как уточнили в Минздраве России, при обстреле были ранены четыре человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:99 беспилотников ВСУ сбиты над РоссиейБолее 20 беспилотников пытались атаковать Воронежскую областьПять украинских БПЛА пытались атаковать Москву

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, фото, новости, происшествия, херсонская область, больница, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон)