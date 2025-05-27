ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской области
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали беспилотником центральную районную больницу (ЦРБ) в Алешках Херсонской области, пострадала 85-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Ночью в Алешках вражеский дрон ударил по районной больнице. Пострадала 85-летняя женщина, поврежден корпус ЦРБ и машина скорой помощи", – сказано в сообщении.
Как отметил Сальдо, удар был нанесен прицельно – туда, где лечат и спасают.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоБеспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
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Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоБеспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
2 из 3
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоБеспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
3 из 3
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
На минувшей неделе ВСУ нанесли удар по центральной районной больнице в Каховке. Ранения получил один мужчина.
15 мая новая врачебная амбулатория в селе Чонгар была уничтожена ударом ВСУ. По данным Сальдо, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей. Как уточнили в Минздраве России, при обстреле были ранены четыре человека.
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