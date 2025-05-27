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ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской области - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской области
ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской области - РИА Новости Крым, 27.05.2025
ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской области
Боевики ВСУ атаковали беспилотником центральную районную больницу (ЦРБ) в Алешках Херсонской области, пострадала 85-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T17:11
2025-05-27T17:11
владимир сальдо
новости
происшествия
херсонская область
больница
скорая помощь
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали беспилотником центральную районную больницу (ЦРБ) в Алешках Херсонской области, пострадала 85-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Как отметил Сальдо, удар был нанесен прицельно – туда, где лечат и спасают.На минувшей неделе ВСУ нанесли удар по центральной районной больнице в Каховке. Ранения получил один мужчина.15 мая новая врачебная амбулатория в селе Чонгар была уничтожена ударом ВСУ. По данным Сальдо, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей. Как уточнили в Минздраве России, при обстреле были ранены четыре человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:99 беспилотников ВСУ сбиты над РоссиейБолее 20 беспилотников пытались атаковать Воронежскую областьПять украинских БПЛА пытались атаковать Москву
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РИА Новости Крым
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96
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владимир сальдо, фото, новости, происшествия, херсонская область, больница, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской области

Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине

17:11 27.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали беспилотником центральную районную больницу (ЦРБ) в Алешках Херсонской области, пострадала 85-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Ночью в Алешках вражеский дрон ударил по районной больнице. Пострадала 85-летняя женщина, поврежден корпус ЦРБ и машина скорой помощи", – сказано в сообщении.

Как отметил Сальдо, удар был нанесен прицельно – туда, где лечат и спасают.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоБеспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
1 из 3
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоБеспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
2 из 3
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоБеспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
3 из 3
Беспилотник ВСУ ударил по больнице в Алешках на Херсонщине
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
На минувшей неделе ВСУ нанесли удар по центральной районной больнице в Каховке. Ранения получил один мужчина.
15 мая новая врачебная амбулатория в селе Чонгар была уничтожена ударом ВСУ. По данным Сальдо, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей. Как уточнили в Минздраве России, при обстреле были ранены четыре человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Владимир СальдоНовостиПроисшествияХерсонская областьБольницаСкорая помощьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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