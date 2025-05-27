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В России выпал майский снег

В России выпал майский снег - РИА Новости Крым, 27.05.2025

В России выпал майский снег

Майский снегопад накрыл Новосибирск, температура воздуха в городе составляет около трех градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T10:07

2025-05-27T10:07

2025-05-27T10:08

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новосибирск

алтайский край

погода

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Майский снегопад накрыл Новосибирск, температура воздуха в городе составляет около трех градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости.Непогода накрыла Новосибирск с самого утра - с неба летит то мокрый снег, то крупные хлопья. Метеорологи в ночь на 27 мая прогнозировали ухудшение погодных условий, понижение температуры воздуха до +1..+3, в пригороде - заморозки до минус двух, дождь и мокрый снег. Прогноз оправдался. По предположениям синоптиков, вторник 27 мая станет самым холодным днем текущей недели. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 6-8 градусов.Похожая климатическая ситуация и в столице Алтайского края - в Барнауле. Там также выпал снег, хотя за несколько дней до этого в городе стояла жара.В Алтайском крае до 29 мая действует штормовое предупреждение о заморозках до минус 3 градусов.Штормовое предупреждение на 27 мая объявлено и в Крыму, но оно не связано с морозами. По прогнозам синоптиков, во вторник на полуострове ожидаются сильные дожди с грозами и ветром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторникВедро воды на "квадрат" и падение температур – погода в Крыму на неделеАномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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