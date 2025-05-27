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В России выпал майский снег - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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В России выпал майский снег
В России выпал майский снег - РИА Новости Крым, 27.05.2025
В России выпал майский снег
Майский снегопад накрыл Новосибирск, температура воздуха в городе составляет около трех градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T10:07
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новосибирск
алтайский край
погода
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Майский снегопад накрыл Новосибирск, температура воздуха в городе составляет около трех градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости.Непогода накрыла Новосибирск с самого утра - с неба летит то мокрый снег, то крупные хлопья. Метеорологи в ночь на 27 мая прогнозировали ухудшение погодных условий, понижение температуры воздуха до +1..+3, в пригороде - заморозки до минус двух, дождь и мокрый снег. Прогноз оправдался. По предположениям синоптиков, вторник 27 мая станет самым холодным днем текущей недели. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 6-8 градусов.Похожая климатическая ситуация и в столице Алтайского края - в Барнауле. Там также выпал снег, хотя за несколько дней до этого в городе стояла жара.В Алтайском крае до 29 мая действует штормовое предупреждение о заморозках до минус 3 градусов.Штормовое предупреждение на 27 мая объявлено и в Крыму, но оно не связано с морозами. По прогнозам синоптиков, во вторник на полуострове ожидаются сильные дожди с грозами и ветром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторникВедро воды на "квадрат" и падение температур – погода в Крыму на неделеАномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы
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россия, новосибирск, алтайский край, погода, штормовое предупреждение, новости
В России выпал майский снег

В регионы России вернулась зима со снегом и морозами

10:07 27.05.2025 (обновлено: 10:08 27.05.2025)
 
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Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Майский снегопад накрыл Новосибирск, температура воздуха в городе составляет около трех градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости.
Непогода накрыла Новосибирск с самого утра - с неба летит то мокрый снег, то крупные хлопья. Метеорологи в ночь на 27 мая прогнозировали ухудшение погодных условий, понижение температуры воздуха до +1..+3, в пригороде - заморозки до минус двух, дождь и мокрый снег. Прогноз оправдался.
По предположениям синоптиков, вторник 27 мая станет самым холодным днем текущей недели. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 6-8 градусов.
Похожая климатическая ситуация и в столице Алтайского края - в Барнауле. Там также выпал снег, хотя за несколько дней до этого в городе стояла жара.

"Еще в пятницу барнаульцы жаловались на жару, а утром во вторник в городе пошел мокрый снег, температура в 10.00 (6.00 мск) – плюс 4 градуса", – сказано в сообщении РИА Новости.

В Алтайском крае до 29 мая действует штормовое предупреждение о заморозках до минус 3 градусов.
Штормовое предупреждение на 27 мая объявлено и в Крыму, но оно не связано с морозами. По прогнозам синоптиков, во вторник на полуострове ожидаются сильные дожди с грозами и ветром.
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