https://crimea.ria.ru/20250527/v-krymu-uslugi-zhkkh-teper-mozhno-oplachivat-bez-komissii-v-vtb-onlayn-1146748019.html
В Крыму услуги ЖКХ теперь можно оплачивать без комиссии в ВТБ Онлайн
В Крыму услуги ЖКХ теперь можно оплачивать без комиссии в ВТБ Онлайн - РИА Новости Крым, 27.05.2025
В Крыму услуги ЖКХ теперь можно оплачивать без комиссии в ВТБ Онлайн
Жители Республики Крым и севастопольцы теперь могут оплачивать без комиссии в ВТБ Онлайн электроэнергию, газ, воду, вывоз мусора и другие услуги ЖКХ, сообщили в РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T14:52
2025-05-27T14:52
2025-05-27T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Жители Республики Крым и севастопольцы теперь могут оплачивать без комиссии в ВТБ Онлайн электроэнергию, газ, воду, вывоз мусора и другие услуги ЖКХ, сообщили в банке.Стали доступны для оплаты коммунальные услуги таких поставщиков, как ГУП РК "Крымэнерго", ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", ГУП РК "Крымгазсети", ООО "Севэнергосбыт", АО "Крымэкоресусры", ГУП РК "Водоканал ЮБК", ООО "Цифровые инновации" и другие.Пользователям ВТБ Онлайн на Android доступна оплата из галереи смартфона, мессенджеров и почты. После открытия документа на устройстве клиент может отправить счет в ВТБ Онлайн без дополнительного скачивания файла.В этом году завершится объединение крымского банка РНКБ с ВТБ, которое началось в 2024 году. Жителям Республики Крым и Севастополя уже доступна вся линейка банковских продуктов и услуг ВТБ.
https://crimea.ria.ru/20250512/perekhod-iz-rnkb-v-vtb-budet-legkim-glavnoe--proverit-svoi-dannye-1146044088.html
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втб, крым, севастополь, банк, жкх, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Жители Республики Крым и севастопольцы теперь могут оплачивать без комиссии в ВТБ Онлайн электроэнергию, газ, воду, вывоз мусора и другие услуги ЖКХ, сообщили в банке.
Стали доступны для оплаты коммунальные услуги таких поставщиков, как ГУП РК "Крымэнерго", ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", ГУП РК "Крымгазсети", ООО "Севэнергосбыт", АО "Крымэкоресусры", ГУП РК "Водоканал ЮБК", ООО "Цифровые инновации" и другие.
"Наша задача – до конца месяца подключить к ВТБ Онлайн всех поставщиков коммунальных услуг полуострова. Клиенты ВТБ могут оплачивать коммунальные услуги без комиссии во всех каналах обслуживания. При этом можно самостоятельно выбрать удобный способ оплаты — по QR-коду из квитанции, по фотографии. Кроме того, в ВТБ Онлайн также можно настроить автоплатежи", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Пользователям ВТБ Онлайн на Android доступна оплата из галереи смартфона, мессенджеров и почты. После открытия документа на устройстве клиент может отправить счет в ВТБ Онлайн без дополнительного скачивания файла.
В этом году завершится объединение крымского банка РНКБ с ВТБ, которое началось в 2024 году. Жителям Республики Крым и Севастополя уже доступна вся линейка банковских продуктов и услуг ВТБ.