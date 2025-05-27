https://crimea.ria.ru/20250527/v-krymu-sozdadut-karbonovyy-poligon-1146736012.html

В Крыму создадут карбоновый полигон

В Крыму создадут карбоновый полигон - РИА Новости Крым, 27.05.2025

В Крыму создадут карбоновый полигон

В Крыму на территории Карадагской научной станции создадут карбоновый полигон для разработки системы мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T10:44

2025-05-27T10:44

2025-05-27T10:44

ольга (шевцова) славгородская

минприроды крыма

карадагская научная станция имени вяземского

крым

новости крыма

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на территории Карадагской научной станции создадут карбоновый полигон для разработки системы мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.Она отметила, что снижение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, адаптация к изменениям климата является одним из приоритетных направлений научно-технологического развития Крыма в области охраны окружающей среды.Карбоновый полигон – это территория, где ученые исследуют технологии контроля выбросов и поглощения парниковых газов в экосистемах. Это площадка, где разрабатывают и тестируют методы управления природными системами, чтобы они лучше поглощали углерод из атмосферы.На полигонах измеряют углеродный баланс лесов, полей, болот и рек, изучают пробы почвы и растений, чтобы оценить объем поглощенного углекислого газа, разрабатывают технологии улавливания и хранения углекислого газа.В РФ функционируют около двух десятков карбоновых полигонов на территории Свердловской, Калининградской, Новосибирской областей, Башкортостана, Чечни, Краснодарского края, Подмосковья и других регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга (шевцова) славгородская, минприроды крыма, карадагская научная станция имени вяземского, крым, новости крыма, экология