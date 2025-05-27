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В Крыму создадут карбоновый полигон
В Крыму создадут карбоновый полигон - РИА Новости Крым, 27.05.2025
В Крыму создадут карбоновый полигон
В Крыму на территории Карадагской научной станции создадут карбоновый полигон для разработки системы мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T10:44
2025-05-27T10:44
2025-05-27T10:44
ольга (шевцова) славгородская
минприроды крыма
карадагская научная станция имени вяземского
крым
новости крыма
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на территории Карадагской научной станции создадут карбоновый полигон для разработки системы мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.Она отметила, что снижение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, адаптация к изменениям климата является одним из приоритетных направлений научно-технологического развития Крыма в области охраны окружающей среды.Карбоновый полигон – это территория, где ученые исследуют технологии контроля выбросов и поглощения парниковых газов в экосистемах. Это площадка, где разрабатывают и тестируют методы управления природными системами, чтобы они лучше поглощали углерод из атмосферы.На полигонах измеряют углеродный баланс лесов, полей, болот и рек, изучают пробы почвы и растений, чтобы оценить объем поглощенного углекислого газа, разрабатывают технологии улавливания и хранения углекислого газа.В РФ функционируют около двух десятков карбоновых полигонов на территории Свердловской, Калининградской, Новосибирской областей, Башкортостана, Чечни, Краснодарского края, Подмосковья и других регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ольга (шевцова) славгородская, минприроды крыма, карадагская научная станция имени вяземского, крым, новости крыма, экология
В Крыму создадут карбоновый полигон
В Крыму на Карадагской научной станции создадут карбоновый полигон – власти
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на территории Карадагской научной станции создадут карбоновый полигон для разработки системы мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.
"Проект создания карбонового полигона в Республике Крым на территории Карадагской научной станции был поддержан главой РК Сергеем Аксеновым и экспертным советом при Министерстве науки и высшего образования РФ по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса. Создание объекта позволит разработать систему мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла на территории Республики Крым", - написала Шевцова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что снижение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, адаптация к изменениям климата является одним из приоритетных направлений научно-технологического развития Крыма в области охраны окружающей среды.
Карбоновый полигон – это территория, где ученые исследуют технологии контроля выбросов и поглощения парниковых газов в экосистемах. Это площадка, где разрабатывают и тестируют методы управления природными системами, чтобы они лучше поглощали углерод из атмосферы.
На полигонах измеряют углеродный баланс лесов, полей, болот и рек, изучают пробы почвы и растений, чтобы оценить объем поглощенного углекислого газа, разрабатывают технологии улавливания и хранения углекислого газа.
В РФ функционируют около двух десятков карбоновых полигонов на территории Свердловской, Калининградской, Новосибирской областей, Башкортостана, Чечни, Краснодарского края, Подмосковья и других регионов.
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