https://crimea.ria.ru/20250527/v-kremle-osudili-ataki-vsu-po-territorii-rossii-1146741325.html

В Кремле осудили атаки ВСУ по территории России

В Кремле осудили атаки ВСУ по территории России - РИА Новости Крым, 27.05.2025

В Кремле осудили атаки ВСУ по территории России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают атаки Киева по территории России. Такие действия не способствуют продвижению мирного... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T13:29

2025-05-27T13:29

2025-05-27T13:29

дмитрий песков

кремль

россия

украина

обстрелы всу

европа

в мире

политика

внешняя политика

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают атаки Киева по территории России. Такие действия не способствуют продвижению мирного процесса, пишет РИА Новости.Во вторник в Министерстве обороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. В ведомстве напомнили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.Пресс-секретарь президента России заявил, что поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, также не способствует мирному урегулированию. И добавил, что в Европе идут дискуссии по вопросу отправки военных на Украину, следовательно, речь о возможности прямого вовлечения в конфликт.По словам Пескова, европейцы продолжают опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву. "Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов - это и есть косвенное участие в войне против России", - заключил Песков.В понедельник пресс-секретарь президента России заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез политическому урегулированию ситуации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнениеВС РФ воздерживаются от ударов по энергообъектам Украины - КремльВ МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, украина, обстрелы всу, европа, в мире, политика, внешняя политика, переговоры