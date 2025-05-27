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В Кремле осудили атаки ВСУ по территории России - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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В Кремле осудили атаки ВСУ по территории России
В Кремле осудили атаки ВСУ по территории России - РИА Новости Крым, 27.05.2025
В Кремле осудили атаки ВСУ по территории России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают атаки Киева по территории России. Такие действия не способствуют продвижению мирного... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T13:29
2025-05-27T13:29
дмитрий песков
кремль
россия
украина
обстрелы всу
европа
в мире
политика
внешняя политика
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают атаки Киева по территории России. Такие действия не способствуют продвижению мирного процесса, пишет РИА Новости.Во вторник в Министерстве обороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. В ведомстве напомнили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.Пресс-секретарь президента России заявил, что поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, также не способствует мирному урегулированию. И добавил, что в Европе идут дискуссии по вопросу отправки военных на Украину, следовательно, речь о возможности прямого вовлечения в конфликт.По словам Пескова, европейцы продолжают опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву. "Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов - это и есть косвенное участие в войне против России", - заключил Песков.В понедельник пресс-секретарь президента России заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез политическому урегулированию ситуации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнениеВС РФ воздерживаются от ударов по энергообъектам Украины - КремльВ МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus
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дмитрий песков, кремль, россия, украина, обстрелы всу, европа, в мире, политика, внешняя политика, переговоры
В Кремле осудили атаки ВСУ по территории России

Атаки Киева по российской территории не способствуют мирному процессу – Песков

13:29 27.05.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдания Кремля в Москве
Здания Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают атаки Киева по территории России. Такие действия не способствуют продвижению мирного процесса, пишет РИА Новости.
Во вторник в Министерстве обороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. В ведомстве напомнили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.
"Эти действия Киева диссонируют с устремлением к мирному процессу. Конечно, мы эти действия осуждаем. Они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса", – сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента России заявил, что поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, также не способствует мирному урегулированию. И добавил, что в Европе идут дискуссии по вопросу отправки военных на Украину, следовательно, речь о возможности прямого вовлечения в конфликт.
По словам Пескова, европейцы продолжают опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву.
"Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов - это и есть косвенное участие в войне против России", - заключил Песков.
В понедельник пресс-секретарь президента России заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез политическому урегулированию ситуации на Украине.
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Дмитрий ПесковКремльРоссияУкраинаОбстрелы ВСУЕвропаВ миреПолитикаВнешняя политикаПереговоры
 
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