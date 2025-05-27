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Управляющие компании обязали отчитываться перед жильцами

Управляющие компании обязали отчитываться перед жильцами - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Управляющие компании обязали отчитываться перед жильцами

Государственная Дума во вторник приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. Об... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T14:06

2025-05-27T14:06

2025-05-27T14:06

государственная дума рф

вячеслав володин

закон и право

общество

жилье

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Государственная Дума во вторник приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. Об этом сообщили председатель ГД Вячеслав Володин в своем Тelegram-канале.Новый документ обязывает организации ежегодно предоставлять собственникам жилья подобную информацию о своей работе. Инициатива стала ответом на многочисленные жалобы россиян.Он добавил, что основные претензии касались низкого качества обслуживания, непрозрачной работы управляющих компаний и отсутствия действенного контроля со стороны государства.Принятый закон вводит единый стандарт годового отчет для всех обслуживающих организаций – УК, ТСЖ и ЖСК. Теперь они обязаны предоставлять жильцам унифицированный перечень сведений, касающихся управления многоквартирными домами.Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ поручил выработать четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Кроме того, к 2030 году в стране должны ликвидировать больше 6,2 миллионов квадратных метров непригодного жилья, а в новые квартиры переехать 345 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца 2028 года приведут в порядок подъезды всех многоэтажекПрограмму ремонта придомовых территорий сформируют в КрымуПутин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКД

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, закон и право, общество, жилье, россия, новости