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Украина была готова отдать Крым России в 1991 году – Азаров

Украина была готова отдать Крым России в 1991 году – Азаров - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Украина была готова отдать Крым России в 1991 году – Азаров

Власти Украины в 1991 году были готовы отдать Крым Российской Федерации, если бы такое требование было озвучено руководством РФ в ходе подписания Беловежских... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T14:13

2025-05-27T14:13

2025-05-27T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Власти Украины в 1991 году были готовы отдать Крым Российской Федерации, если бы такое требование было озвучено руководством РФ в ходе подписания Беловежских соглашений. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Экс-премьер напомнил, что в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года между РФ и Украиной был не урегулирован только один вопрос – морская граница в Керченском проливе. Все остальные моменты были согласованы."А теперь в Киеве заявляют: "Крым наш, Севастополь наш". На основании чего? Думаю, (Владимир) Зеленский всей предыстории даже не знает. После чистки, которую он провел в МИДе, в других ведомствах, там вряд ли об этом кто-то знает", - добавил Азаров.По словам политика, "все будет решаться не на основании того, что думает Зеленский, а на основании того, о чем Россия договорится с США".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнениеДля чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоровГолоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, украина, николай азаров, история, политика, борис ельцин, леонид кравчук, новости, владимир зеленский