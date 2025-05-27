https://crimea.ria.ru/20250527/turtsiya-zainteresovana-v-bezopasnosti-v-chernom-more-1146751043.html

Турция заинтересована в безопасности в Черном море – МИД

Турция заинтересована в безопасности в Черном море – МИД - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Турция заинтересована в безопасности в Черном море – МИД

Безопасная обстановка в черноморском регионе имеет для Турции очень большое значение, поэтому Анкара будет оставаться по этим вопросам в контакте с Москвой. Об... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T16:22

2025-05-27T16:22

2025-05-27T16:24

черное море

россия

владимир путин (политик)

политика

сотрудничество

хакан фидан

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Безопасная обстановка в черноморском регионе имеет для Турции очень большое значение, поэтому Анкара будет оставаться по этим вопросам в контакте с Москвой. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в Москве.По словам главы турецкого МИД, в ходе переговоров в Москве стороны смогли детально обсудить вопросы двусторонней и региональной повестки. Отношения между Турцией и Россией играют все более важную роль для стабильности в регионе. Между лидерами двух стран сложились прочные отношения, что позволяет ориентироваться на результат."У нас очень важные связи с Россией. Мы стремимся к тому, чтобы АЭС "Аккую" как можно скорее вступила в строй. Мы стремимся к углублению наших двусторонних отношений", – сказал Фидан.Также он отметил, что турецкая сторона всегда готова принять у себя переговоры по Украине, назвав это миссией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном мореНаша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и УкраиныПереговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции

черное море

россия

турция

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, россия, владимир путин (политик), политика, сотрудничество, хакан фидан, турция