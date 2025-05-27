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Турция заинтересована в безопасности в Черном море – МИД - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Турция заинтересована в безопасности в Черном море – МИД
Турция заинтересована в безопасности в Черном море – МИД - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Турция заинтересована в безопасности в Черном море – МИД
Безопасная обстановка в черноморском регионе имеет для Турции очень большое значение, поэтому Анкара будет оставаться по этим вопросам в контакте с Москвой. Об... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T16:22
2025-05-27T16:24
черное море
россия
владимир путин (политик)
политика
сотрудничество
хакан фидан
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Безопасная обстановка в черноморском регионе имеет для Турции очень большое значение, поэтому Анкара будет оставаться по этим вопросам в контакте с Москвой. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в Москве.По словам главы турецкого МИД, в ходе переговоров в Москве стороны смогли детально обсудить вопросы двусторонней и региональной повестки. Отношения между Турцией и Россией играют все более важную роль для стабильности в регионе. Между лидерами двух стран сложились прочные отношения, что позволяет ориентироваться на результат."У нас очень важные связи с Россией. Мы стремимся к тому, чтобы АЭС "Аккую" как можно скорее вступила в строй. Мы стремимся к углублению наших двусторонних отношений", – сказал Фидан.Также он отметил, что турецкая сторона всегда готова принять у себя переговоры по Украине, назвав это миссией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном мореНаша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и УкраиныПереговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции
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черное море, россия, владимир путин (политик), политика, сотрудничество, хакан фидан, турция
Турция заинтересована в безопасности в Черном море – МИД

Безопасность в Черном море имеет очень большое значение для Турции – Фидан

16:22 27.05.2025 (обновлено: 16:24 27.05.2025)
 
© РИА Новости . Д. Чернов / Перейти в фотобанкВид на Северный район городища Херсонеса Таврического
Вид на Северный район городища Херсонеса Таврического - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Д. Чернов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Безопасная обстановка в черноморском регионе имеет для Турции очень большое значение, поэтому Анкара будет оставаться по этим вопросам в контакте с Москвой. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в Москве.
"Наша география и повестка дня меняется очень быстро. В такой период отношения между Турцией и Россией в плане обеспечения стабильности и безопасности играют очень важное значение. <...> Черноморская безопасность для Турции имеет очень большое значение. И в этом плане мы с российскими нашими друзьями будем оставаться в контакте", – сказал Фидан.
По словам главы турецкого МИД, в ходе переговоров в Москве стороны смогли детально обсудить вопросы двусторонней и региональной повестки. Отношения между Турцией и Россией играют все более важную роль для стабильности в регионе. Между лидерами двух стран сложились прочные отношения, что позволяет ориентироваться на результат.
"У нас очень важные связи с Россией. Мы стремимся к тому, чтобы АЭС "Аккую" как можно скорее вступила в строй. Мы стремимся к углублению наших двусторонних отношений", – сказал Фидан.
Также он отметил, что турецкая сторона всегда готова принять у себя переговоры по Украине, назвав это миссией.

"Мы всегда выражали готовность принять гостей. Это миссия за мир во всем регионе. Президент (Турции – ред.) Эрдоган и господин Владимир Путин (президент РФ – ред.) способны вместе продвигать свою повестку дня по тем пунктам, по которым они согласны. Мы продолжаем работать над конкретной реализацией воли, выдвинутой двумя лидерами на уровне министров", – сказал Фидан.

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