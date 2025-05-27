Рейтинг@Mail.ru
Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250527/sostoyanie-plyazhey-v-krymu-i-novyy-koronavirus-v-rossii--glavnoe-za-den-1146761453.html
Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день
Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день
В Роспотребнадзоре оценили состояние морской воды и пляжей в Крыму. Новый геновариант коронавируса обнаружен у заболевших в России. В Минкурортов Крыма назвали... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T22:30
2025-05-27T22:30
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146757072_0:110:966:653_1920x0_80_0_0_5e3916c223e2ebae074e4520037ac53c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре оценили состояние морской воды и пляжей в Крыму. Новый геновариант коронавируса обнаружен у заболевших в России. В Минкурортов Крыма назвали выгоды республики от принятого Госдумой закона о легализации гостевых домов. Госдума новым законом обязала управляющие компании отчитываться о своей работе перед жильцами многоквартирных домов. В четырех районах Крыма ввели чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за гибели части урожая. Суд вынес приговор экс-члену Общественной палаты Крыма, ставшему виновником ДТП с погибшим и двумя пострадавшими в Симферополе. В Крыму создадут карбоновый полигон, на котором будут мониторить потоки парниковых газов и углеродного цикла.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Что с территорией и водой на пляжах в КрымуСостояние морской воды, песка и гальки на пляжах в Крыму и Севастополе, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в регионах соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все абсолютно соответствует гигиеническим нормативам", – сказала Попова.Что даст Крыму принятый ГД закон о легализации гостевых домовПринятый ГД РФ закон о легализации гостевых домов позволит этим средствам размещения в Крыму получать государственную поддержку и работать с туроператорами. Об этом заявил глава Минкурортов республики Сергей Ганзий."У них появится возможность новых рекламных механизмов, получения государственных мер поддержки, работы с туроператорами, а также полноценного участия в имиджевых мероприятиях, в том числе проводимых министерством", – заявил министр.В России выявлен новым геновариант коронавирусаЧетыре случая заболевания новым геновариантом коронавируса выявлены в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это определенную настороженность должно вызывать", – заметила Попова.Она отметила, что впервые об этой разновидности коронавируса стало известно в Китае в январе 2025 года, и оценила возможности специалистов в РФ выявлять этот вид коронавируса.ЧС в Крыму из-за гибели урожаяВ четырех районах Крыма ввели чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за гибели части урожая, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк."Это Нижнегорский, Красногвардейский, Советский и Белогорский районы", – перечислил министр.Госдума обязала управляющие компании отчитываться перед жильцамиГосдума приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью управляющих компаний, которые обслуживают многоквартирные дома. Документ обязывает организации ежегодно предоставлять собственникам жилья подробную информацию о своей работе. Об этом сообщил председатель ГД ОФ Вячеслав Володин, отметив, что данная инициатива стала ответом на многочисленные жалобы россиян."С 2024 года в Государственную Думу поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг", – сказал Володин.По его словам, принятый закон вводит единый стандарт годового отчет для всех обслуживающих организаций: УК, ТСЖ и ЖСК.Экс-член ОП Крым осужден за смертельное ДТПБывший член Общественной палаты Крыма, ставший виновником аварии с погибшим и двумя пострадавшими в Симферополе, приговорен судом к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю и прокуратура республики."За нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, мужчина приговорен к трем годам лишения свободы, условно с испытательным сроком три года", – сказано в сообщении СК.В Крыму появится карбоновый полигон в научных целяхНа территории Карадагской научной станции создадут карбоновый полигон для разработки системы мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.По ее словам, проект создания такого полигона в Крыму был поддержан главой республики Сергеем Аксеновым и экспертным советом при Министерстве науки и высшего образования РФ по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса."Создание объекта позволит разработать систему мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла на территории Республики Крым", – пояснила Шевцова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250527/zapashnyy-prizval-ne-teryat-vremeni-i-srochno-ekhat-v-krym-1146737715.html
https://crimea.ria.ru/20250527/turpotok-v-krym-mozhet-priblizitsya-k-dopandemiynym-znacheniyam-1146736800.html
https://crimea.ria.ru/20250527/rossiya-zaprosila-zasedanie-sovbeza-oon-iz-za-deystviy-evropy-po-ukraine-1146735208.html
https://crimea.ria.ru/20250527/na-severe-kryma-perekroyut-dorogu-i-budut-strelyat-1146737414.html
https://crimea.ria.ru/20250527/inflyatsiya-v-krymu-v-aprele-uvelichilas-do-129-iz-za-rosta-turpotoka-1146741858.html
https://crimea.ria.ru/20250527/v-sevastopole-osudili-eks-advokata-za-obman-klientov-pochti-na-12-mln-1146759627.html
https://crimea.ria.ru/20250527/bolshe-30-tysyach-rossiyan-zhdut-v-krymu-dlya-sanatorno-kurortnogo-lecheniya-1146734821.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146757072_95:0:966:653_1920x0_80_0_0_7b0445703ad5ddb0717bb49b3a7844d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день

Состояние пляжей в Крыму и новый геновариант коронавируса в России – главное за день

22:30 27.05.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре оценили состояние морской воды и пляжей в Крыму. Новый геновариант коронавируса обнаружен у заболевших в России. В Минкурортов Крыма назвали выгоды республики от принятого Госдумой закона о легализации гостевых домов. Госдума новым законом обязала управляющие компании отчитываться о своей работе перед жильцами многоквартирных домов. В четырех районах Крыма ввели чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за гибели части урожая. Суд вынес приговор экс-члену Общественной палаты Крыма, ставшему виновником ДТП с погибшим и двумя пострадавшими в Симферополе. В Крыму создадут карбоновый полигон, на котором будут мониторить потоки парниковых газов и углеродного цикла.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Что с территорией и водой на пляжах в Крыму

Состояние морской воды, песка и гальки на пляжах в Крыму и Севастополе, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в регионах соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все абсолютно соответствует гигиеническим нормативам", – сказала Попова.
Эдгард Запашный рассказал, зачем ехать в Крым - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
13:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Запашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым

Что даст Крыму принятый ГД закон о легализации гостевых домов

Принятый ГД РФ закон о легализации гостевых домов позволит этим средствам размещения в Крыму получать государственную поддержку и работать с туроператорами. Об этом заявил глава Минкурортов республики Сергей Ганзий.
"У них появится возможность новых рекламных механизмов, получения государственных мер поддержки, работы с туроператорами, а также полноценного участия в имиджевых мероприятиях, в том числе проводимых министерством", – заявил министр.
Отдых в Крыму
11:16
Турпоток в Крым может приблизиться к допандемийным значениям

В России выявлен новым геновариант коронавируса

Четыре случая заболевания новым геновариантом коронавируса выявлены в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это определенную настороженность должно вызывать", – заметила Попова.
Она отметила, что впервые об этой разновидности коронавируса стало известно в Китае в январе 2025 года, и оценила возможности специалистов в РФ выявлять этот вид коронавируса.
Заседание Совета Безопасности ООН
09:44
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за действий Европы по Украине

ЧС в Крыму из-за гибели урожая

В четырех районах Крыма ввели чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за гибели части урожая, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Это Нижнегорский, Красногвардейский, Советский и Белогорский районы", – перечислил министр.
Учения - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
17:37
На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять

Госдума обязала управляющие компании отчитываться перед жильцами

Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью управляющих компаний, которые обслуживают многоквартирные дома. Документ обязывает организации ежегодно предоставлять собственникам жилья подробную информацию о своей работе. Об этом сообщил председатель ГД ОФ Вячеслав Володин, отметив, что данная инициатива стала ответом на многочисленные жалобы россиян.
"С 2024 года в Государственную Думу поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг", – сказал Володин.
По его словам, принятый закон вводит единый стандарт годового отчет для всех обслуживающих организаций: УК, ТСЖ и ЖСК.
Инфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
13:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Инфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% из-за роста турпотока

Экс-член ОП Крым осужден за смертельное ДТП

Бывший член Общественной палаты Крыма, ставший виновником аварии с погибшим и двумя пострадавшими в Симферополе, приговорен судом к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
"За нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, мужчина приговорен к трем годам лишения свободы, условно с испытательным сроком три года", – сказано в сообщении СК.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
19:10
В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млн

В Крыму появится карбоновый полигон в научных целях

На территории Карадагской научной станции создадут карбоновый полигон для разработки системы мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.
По ее словам, проект создания такого полигона в Крыму был поддержан главой республики Сергеем Аксеновым и экспертным советом при Министерстве науки и высшего образования РФ по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса.
"Создание объекта позволит разработать систему мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла на территории Республики Крым", – пояснила Шевцова.
Санаторное лечение - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
08:58
Больше 30 тысяч россиян едут в Крым для санаторно-курортного лечения
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день
22:15Метеозависимым приготовиться: магнитная буря надвигается на Землю
21:52Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами
21:31Введет ли Трамп санкции против России – мнение
21:14Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе
20:48Где любят отдыхать в Крыму и что главное в отпуске – опрос
20:28Насколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетом
20:05Женщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе
19:51На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута
19:27"Москва играет с огнем": Трамп начал угрожать России
19:10В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млн
18:52Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца
18:31Кремль: РФ будет обеспечивать свою безопасность независимо от переговоров
18:10В России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса
17:48Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора
17:37На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять
17:22Под Симферополем пять сел остались без света
17:11ВСУ ударили по районной больнице в Херсонской области
16:52Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП
16:31Экс-члену Общественной палаты Крыма дали условный срок за смертельное ДТП
Лента новостейМолния