https://crimea.ria.ru/20250527/sostoyanie-plyazhey-v-krymu-i-novyy-koronavirus-v-rossii--glavnoe-za-den-1146761453.html

Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день

Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Состояние пляжей в Крыму и новый коронавирус в России – главное за день

В Роспотребнадзоре оценили состояние морской воды и пляжей в Крыму. Новый геновариант коронавируса обнаружен у заболевших в России. В Минкурортов Крыма назвали... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T22:30

2025-05-27T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре оценили состояние морской воды и пляжей в Крыму. Новый геновариант коронавируса обнаружен у заболевших в России. В Минкурортов Крыма назвали выгоды республики от принятого Госдумой закона о легализации гостевых домов. Госдума новым законом обязала управляющие компании отчитываться о своей работе перед жильцами многоквартирных домов. В четырех районах Крыма ввели чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за гибели части урожая. Суд вынес приговор экс-члену Общественной палаты Крыма, ставшему виновником ДТП с погибшим и двумя пострадавшими в Симферополе. В Крыму создадут карбоновый полигон, на котором будут мониторить потоки парниковых газов и углеродного цикла.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Что с территорией и водой на пляжах в КрымуСостояние морской воды, песка и гальки на пляжах в Крыму и Севастополе, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в регионах соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все абсолютно соответствует гигиеническим нормативам", – сказала Попова.Что даст Крыму принятый ГД закон о легализации гостевых домовПринятый ГД РФ закон о легализации гостевых домов позволит этим средствам размещения в Крыму получать государственную поддержку и работать с туроператорами. Об этом заявил глава Минкурортов республики Сергей Ганзий."У них появится возможность новых рекламных механизмов, получения государственных мер поддержки, работы с туроператорами, а также полноценного участия в имиджевых мероприятиях, в том числе проводимых министерством", – заявил министр.В России выявлен новым геновариант коронавирусаЧетыре случая заболевания новым геновариантом коронавируса выявлены в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это определенную настороженность должно вызывать", – заметила Попова.Она отметила, что впервые об этой разновидности коронавируса стало известно в Китае в январе 2025 года, и оценила возможности специалистов в РФ выявлять этот вид коронавируса.ЧС в Крыму из-за гибели урожаяВ четырех районах Крыма ввели чрезвычайную ситуацию муниципального характера из-за гибели части урожая, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк."Это Нижнегорский, Красногвардейский, Советский и Белогорский районы", – перечислил министр.Госдума обязала управляющие компании отчитываться перед жильцамиГосдума приняла закон, направленный на усиление контроля за деятельностью управляющих компаний, которые обслуживают многоквартирные дома. Документ обязывает организации ежегодно предоставлять собственникам жилья подробную информацию о своей работе. Об этом сообщил председатель ГД ОФ Вячеслав Володин, отметив, что данная инициатива стала ответом на многочисленные жалобы россиян."С 2024 года в Государственную Думу поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг", – сказал Володин.По его словам, принятый закон вводит единый стандарт годового отчет для всех обслуживающих организаций: УК, ТСЖ и ЖСК.Экс-член ОП Крым осужден за смертельное ДТПБывший член Общественной палаты Крыма, ставший виновником аварии с погибшим и двумя пострадавшими в Симферополе, приговорен судом к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю и прокуратура республики."За нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, мужчина приговорен к трем годам лишения свободы, условно с испытательным сроком три года", – сказано в сообщении СК.В Крыму появится карбоновый полигон в научных целяхНа территории Карадагской научной станции создадут карбоновый полигон для разработки системы мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.По ее словам, проект создания такого полигона в Крыму был поддержан главой республики Сергеем Аксеновым и экспертным советом при Министерстве науки и высшего образования РФ по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса."Создание объекта позволит разработать систему мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла на территории Республики Крым", – пояснила Шевцова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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