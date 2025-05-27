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Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИД - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИД
Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИД - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИД
Решение Германии о снятии ограничений на дальность применения вооружения, поставляемого Украине – опасный шаг, ведущий к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T13:10
2025-05-27T13:13
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
германия
коллективный запад
поставки западного оружия украине
ракеты taurus
оружие
безопасность
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Решение Германии о снятии ограничений на дальность применения вооружения, поставляемого Украине – опасный шаг, ведущий к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.По ее словам, данное решение подрывает возможность любых переговоров о мире.Дипломат подчеркнула, что при этом подобные действия никак не повлияют на ход специальной военной операции."Вы же видите, как спички горят "Леопарды", "Гепарды", панцирь-гаубицы. Будут гореть и "Таурусы", будут гореть и немецкие дроны", – отметила представитель МИД.Она также напомнила, что экономика Германии уже страдает от последствий антироссийской политики, а бизнес покидает страну. В этой связи Захарова призвала руководство ФРГ консультироваться с собственными гражданами перед принятием столь рискованных решений."Им бы стоило такие решения, такие заявления тестировать на своих собственных гражданах. Спрашивать у них хоть какого-то согласия или одобрения на такие, если не решения, то хотя бы даже слова", – заключила Захарова.В понедельник Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Во вторник утром стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. По словам первого заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрия Полянского, заседание Совбеза по данному вопросу пройдет 30 мая.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим урегулированием ситуации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для КиеваДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнениеВ Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФ
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, германия, коллективный запад, поставки западного оружия украине, ракеты taurus, оружие, безопасность, новости сво, новости, политика
Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИД

Решение снять ограничения на дальнобойные удары еще глубже загонит Берлин в яму – Захарова

13:10 27.05.2025 (обновлено: 13:13 27.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Решение Германии о снятии ограничений на дальность применения вооружения, поставляемого Украине – опасный шаг, ведущий к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, данное решение подрывает возможность любых переговоров о мире.
"Решением снять ограничение на дальность применения поставляемых Украине вооружений, если таковые вообще когда-то существовали, Берлин лишь еще глубже загонит себя в яму, в которой уже давно находится поддерживаемый им киевский режим", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что при этом подобные действия никак не повлияют на ход специальной военной операции.
"Вы же видите, как спички горят "Леопарды", "Гепарды", панцирь-гаубицы. Будут гореть и "Таурусы", будут гореть и немецкие дроны", – отметила представитель МИД.
Она также напомнила, что экономика Германии уже страдает от последствий антироссийской политики, а бизнес покидает страну. В этой связи Захарова призвала руководство ФРГ консультироваться с собственными гражданами перед принятием столь рискованных решений.
"Им бы стоило такие решения, такие заявления тестировать на своих собственных гражданах. Спрашивать у них хоть какого-то согласия или одобрения на такие, если не решения, то хотя бы даже слова", – заключила Захарова.
В понедельник Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.
Во вторник утром стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. По словам первого заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрия Полянского, заседание Совбеза по данному вопросу пройдет 30 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим урегулированием ситуации на Украине.
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