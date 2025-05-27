https://crimea.ria.ru/20250527/snyatie-ogranicheniy-na-udary-vglub-rossii-zagonit-berlin-v-yamu--mid-1146739840.html

Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИД

Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИД - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИД

Решение Германии о снятии ограничений на дальность применения вооружения, поставляемого Украине – опасный шаг, ведущий к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T13:10

2025-05-27T13:10

2025-05-27T13:13

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

германия

коллективный запад

поставки западного оружия украине

ракеты taurus

оружие

безопасность

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121120_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_72277ac5bedbc2d2dca9b6c08f8caa75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Решение Германии о снятии ограничений на дальность применения вооружения, поставляемого Украине – опасный шаг, ведущий к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.По ее словам, данное решение подрывает возможность любых переговоров о мире.Дипломат подчеркнула, что при этом подобные действия никак не повлияют на ход специальной военной операции."Вы же видите, как спички горят "Леопарды", "Гепарды", панцирь-гаубицы. Будут гореть и "Таурусы", будут гореть и немецкие дроны", – отметила представитель МИД.Она также напомнила, что экономика Германии уже страдает от последствий антироссийской политики, а бизнес покидает страну. В этой связи Захарова призвала руководство ФРГ консультироваться с собственными гражданами перед принятием столь рискованных решений."Им бы стоило такие решения, такие заявления тестировать на своих собственных гражданах. Спрашивать у них хоть какого-то согласия или одобрения на такие, если не решения, то хотя бы даже слова", – заключила Захарова.В понедельник Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Во вторник утром стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. По словам первого заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрия Полянского, заседание Совбеза по данному вопросу пройдет 30 мая.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим урегулированием ситуации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для КиеваДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнениеВ Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФ

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, германия, коллективный запад, поставки западного оружия украине, ракеты taurus, оружие, безопасность, новости сво, новости, политика