Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за действий Европы по Украине
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за вмешательства Европы в конфликт на Украине
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНЗаседание Совета Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на первого заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрия Полянского сообщили в РИА Новости.
"Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить зеркально и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса", — написал он.
По его словам, заседание Совбеза по данному вопросу пройдет 30 мая.
Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер заявлял, что граждане западных стран начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе. Он добавил, что западные СМИ намеренно закрывают глаза на действия Украины и Европы, разжигающие, а не устраняющие конфликт.
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