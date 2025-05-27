https://crimea.ria.ru/20250527/rossiya-zaprosila-zasedanie-sovbeza-oon-iz-za-deystviy-evropy-po-ukraine-1146735208.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за действий Европы по Украине

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за действий Европы по Украине - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за действий Европы по Украине

Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом со... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T09:44

2025-05-27T09:44

2025-05-27T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на первого заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрия Полянского сообщили в РИА Новости.По его словам, заседание Совбеза по данному вопросу пройдет 30 мая.Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер заявлял, что граждане западных стран начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе. Он добавил, что западные СМИ намеренно закрывают глаза на действия Украины и Европы, разжигающие, а не устраняющие конфликт. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и УкраиныУчения НАТО во время переговоров - чего хотят США у границ РоссииЕвропарламент одобрил повышение пошлин на удобрения из РФ и Белоруссии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, новости, оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский, внешняя политика, украина