https://crimea.ria.ru/20250527/reshenie-po-dalnoboynomu-oruzhiyu-dlya-kieva-ekspert-otsenil-slova-mertsa-1146756721.html

Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца

Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца

Недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву является частью манипулятивной игры Европы. Так... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T18:52

2025-05-27T18:52

2025-05-27T18:52

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

мнения

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

фридрих мерц

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0a/1146347552_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2ee2319298721b59eae73e5276f65c1a.jpg

Слова Мерца о снятии ограничений на "дальнобой" для Киева являются частью игры – эксперт Слова Мерца о снятии ограничений на "дальнобой" для Киева являются частью игры – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву является частью манипулятивной игры Европы. Так считает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения на дальность вооружений. Позже, комментируя это решение, он заявил, что его приняли еще несколько месяцев назад.По словам политолога, слова Мерца хотя и звучат крайне радикально, к реальным делам отношения не имеют."Вроде бы что может быть агрессивнее. Но чтобы эти ракеты полетели в сторону Российской Федерации, необходимо, чтобы они были поставлены Украине. Но пока их нет. И заявление Мерца не несет автоматически, и даже не автоматически, поставок этих ракет большой дальности Украине. Она их может просто не получить", – считает Манойло.По его мнению, заявляя подобные вещи после того, как еще две недели назад говорил обратное, Мерц играет, манипулируя общественным мнением, подобно тому, как это делают сегодня его сторонники в Европе и даже президент США Дональд Трамп.Утром 27 мая стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совбеза ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. Первый заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что заседание СБ ООН по данному вопросу состоится 30 мая.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение на поставки дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим у регулированием ситуации на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИДДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение

https://crimea.ria.ru/20231001/kak-ukraina-mozhet-ispolzovat-nemetskie-rakety-taurus--ekspert-1131782539.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей манойло, мнения, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, фридрих мерц, украина, нато