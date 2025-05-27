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Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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https://crimea.ria.ru/20250527/reshenie-po-dalnoboynomu-oruzhiyu-dlya-kieva-ekspert-otsenil-slova-mertsa-1146756721.html
Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца
Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца
Недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву является частью манипулятивной игры Европы. Так... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T18:52
2025-05-27T18:52
радио "спутник в крыму"
андрей манойло
мнения
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
фридрих мерц
украина
нато
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Слова Мерца о снятии ограничений на "дальнобой" для Киева являются частью игры – эксперт
Слова Мерца о снятии ограничений на "дальнобой" для Киева являются частью игры – эксперт
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву является частью манипулятивной игры Европы. Так считает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения на дальность вооружений. Позже, комментируя это решение, он заявил, что его приняли еще несколько месяцев назад.По словам политолога, слова Мерца хотя и звучат крайне радикально, к реальным делам отношения не имеют."Вроде бы что может быть агрессивнее. Но чтобы эти ракеты полетели в сторону Российской Федерации, необходимо, чтобы они были поставлены Украине. Но пока их нет. И заявление Мерца не несет автоматически, и даже не автоматически, поставок этих ракет большой дальности Украине. Она их может просто не получить", – считает Манойло.По его мнению, заявляя подобные вещи после того, как еще две недели назад говорил обратное, Мерц играет, манипулируя общественным мнением, подобно тому, как это делают сегодня его сторонники в Европе и даже президент США Дональд Трамп.Утром 27 мая стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совбеза ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. Первый заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что заседание СБ ООН по данному вопросу состоится 30 мая.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение на поставки дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим у регулированием ситуации на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине Снятие ограничений на удары вглубь России загонит Берлин в яму – МИДДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
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андрей манойло, мнения, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, фридрих мерц, украина, нато
Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца

Слова Мерца о снятии ограничений на "дальнобой" для Киева являются частью игры – мнение

18:52 27.05.2025
 
© AP Photo Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo Ebrahim Noroozi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву является частью манипулятивной игры Европы. Так считает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".
Слова Мерца о снятии ограничений на "дальнобой" для Киева являются частью игры – эксперт
18:52
Накануне, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения на дальность вооружений. Позже, комментируя это решение, он заявил, что его приняли еще несколько месяцев назад.
По словам политолога, слова Мерца хотя и звучат крайне радикально, к реальным делам отношения не имеют.
"Вроде бы что может быть агрессивнее. Но чтобы эти ракеты полетели в сторону Российской Федерации, необходимо, чтобы они были поставлены Украине. Но пока их нет. И заявление Мерца не несет автоматически, и даже не автоматически, поставок этих ракет большой дальности Украине. Она их может просто не получить", – считает Манойло.
По его мнению, заявляя подобные вещи после того, как еще две недели назад говорил обратное, Мерц играет, манипулируя общественным мнением, подобно тому, как это делают сегодня его сторонники в Европе и даже президент США Дональд Трамп.

"Европейские политики, и Мерц в первую очередь как закоренелый русофоб, пытаются вести агрессивную информационную компанию – в пику, кстати, действиям Трампа. И Мерц может говорить все, что угодно. Но насколько это имеет отношение к реальным делам – большой вопрос. Они могут хоть десять раз снимать ограничения и распространять дальность полетов на ближний космос, но обещать жениться – не значит жениться", – резюмировал эксперт.

Утром 27 мая стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совбеза ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. Первый заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что заседание СБ ООН по данному вопросу состоится 30 мая.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение на поставки дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим у регулированием ситуации на Украине.
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