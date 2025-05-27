Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца
Слова Мерца о снятии ограничений на "дальнобой" для Киева являются частью игры – мнение
© AP Photo Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo Ebrahim Noroozi
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву является частью манипулятивной игры Европы. Так считает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".
Накануне, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения на дальность вооружений. Позже, комментируя это решение, он заявил, что его приняли еще несколько месяцев назад.
По словам политолога, слова Мерца хотя и звучат крайне радикально, к реальным делам отношения не имеют.
"Вроде бы что может быть агрессивнее. Но чтобы эти ракеты полетели в сторону Российской Федерации, необходимо, чтобы они были поставлены Украине. Но пока их нет. И заявление Мерца не несет автоматически, и даже не автоматически, поставок этих ракет большой дальности Украине. Она их может просто не получить", – считает Манойло.
По его мнению, заявляя подобные вещи после того, как еще две недели назад говорил обратное, Мерц играет, манипулируя общественным мнением, подобно тому, как это делают сегодня его сторонники в Европе и даже президент США Дональд Трамп.
"Европейские политики, и Мерц в первую очередь как закоренелый русофоб, пытаются вести агрессивную информационную компанию – в пику, кстати, действиям Трампа. И Мерц может говорить все, что угодно. Но насколько это имеет отношение к реальным делам – большой вопрос. Они могут хоть десять раз снимать ограничения и распространять дальность полетов на ближний космос, но обещать жениться – не значит жениться", – резюмировал эксперт.
Утром 27 мая стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совбеза ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. Первый заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что заседание СБ ООН по данному вопросу состоится 30 мая.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение на поставки дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим у регулированием ситуации на Украине.
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