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Проект "Лидеры России" выпустил пять губернаторов и 16 глав городов
Проект "Лидеры России" выпустил пять губернаторов и 16 глав городов - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Проект "Лидеры России" выпустил пять губернаторов и 16 глав городов
За время существования программы "Лидеры России" ее выходцами стали девять заместителей федеральных министров, пять губернаторов и 16 глав городов и... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T15:16
2025-05-27T15:16
2025-05-27T15:16
владимир путин (политик)
россия
общество
новости
конкурс управленцев "лидеры россии"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. За время существования программы "Лидеры России" ее выходцами стали девять заместителей федеральных министров, пять губернаторов и 16 глав городов и муниципалитетов. Об этом на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей" сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ подчеркнул, что в качестве ключевого принципа программы была предложена открытая и честная конкурентная конкурсная основа, которая помогает выявлять перспективных управленцев, дает им возможность профессионального развития для себя и для служения Отечеству."И это не просто слова, за ними реальная кадровая политика государства, работающие так называемые социальные лифты", – заявил Владимир Путин."Лидеры России" – всероссийский конкурс управленцев, проводимый автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей". Основная заявленная задача конкурса – "поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал привлекать к управленческой работе ветеранов спецоперацииВ ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космосаОни не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны
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владимир путин (политик), россия, общество, новости, конкурс управленцев "лидеры россии"
Проект "Лидеры России" выпустил пять губернаторов и 16 глав городов
По программе "Лидеры России" новые назначения получили 600 человек – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. За время существования программы "Лидеры России" ее выходцами стали девять заместителей федеральных министров, пять губернаторов и 16 глав городов и муниципалитетов. Об этом на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей" сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Уже пять губернаторов, девять заместителей федеральных министров, 16 глав городов и муниципалитетов – это выходцы из программы "Лидеры России". А всего за годы проведения конкурса новые назначения получили более 600 его участников", – сообщил российский лидер.
Президент РФ подчеркнул, что в качестве ключевого принципа программы была предложена открытая и честная конкурентная конкурсная основа, которая помогает выявлять перспективных управленцев, дает им возможность профессионального развития для себя и для служения Отечеству.
"И это не просто слова, за ними реальная кадровая политика государства, работающие так называемые социальные лифты", – заявил Владимир Путин.
"Лидеры России" – всероссийский конкурс управленцев, проводимый автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей". Основная заявленная задача конкурса – "поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны".
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