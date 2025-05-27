https://crimea.ria.ru/20250527/proekt-lidery-rossii-vypustil-pyat-gubernatorov-i-16-glav-gorodov-1146748180.html

Проект "Лидеры России" выпустил пять губернаторов и 16 глав городов

Проект "Лидеры России" выпустил пять губернаторов и 16 глав городов - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Проект "Лидеры России" выпустил пять губернаторов и 16 глав городов

За время существования программы "Лидеры России" ее выходцами стали девять заместителей федеральных министров, пять губернаторов и 16 глав городов и... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T15:16

2025-05-27T15:16

2025-05-27T15:16

владимир путин (политик)

россия

общество

новости

конкурс управленцев "лидеры россии"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. За время существования программы "Лидеры России" ее выходцами стали девять заместителей федеральных министров, пять губернаторов и 16 глав городов и муниципалитетов. Об этом на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей" сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ подчеркнул, что в качестве ключевого принципа программы была предложена открытая и честная конкурентная конкурсная основа, которая помогает выявлять перспективных управленцев, дает им возможность профессионального развития для себя и для служения Отечеству."И это не просто слова, за ними реальная кадровая политика государства, работающие так называемые социальные лифты", – заявил Владимир Путин."Лидеры России" – всероссийский конкурс управленцев, проводимый автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей". Основная заявленная задача конкурса – "поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал привлекать к управленческой работе ветеранов спецоперацииВ ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космосаОни не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны

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владимир путин (политик), россия, общество, новости, конкурс управленцев "лидеры россии"