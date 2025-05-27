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Поезд "Таврия" впервые с 2014 года снова идет в Крым с Курского вокзала

Поезд "Таврия" впервые с 2014 года снова идет в Крым с Курского вокзала - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Поезд "Таврия" впервые с 2014 года снова идет в Крым с Курского вокзала

С Курского вокзала Москвы вновь отправляются поезда в Крым. Об этом рассказали в "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T16:04

2025-05-27T16:04

2025-05-27T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. С Курского вокзала Москвы вновь отправляются поезда в Крым. Об этом рассказали в "Гранд Сервис Экспресс".В пресс-службе поделились, что сегодня по историческому маршруту впервые после длительного перерыва проследовал пассажирский поезд "Таврия" сообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".Состав будет курсировать до 20 сентября, став сезонным предложением для пассажиров в летний период. Это первый поезд в Крым, отправившийся с Курского вокзала с момента изменения железнодорожных маршрутов в 2014 году.Сегодня Курский вокзал практически не обслуживает поезда дальнего следования, и запуск маршрута "Таврия" стал редким исключением.Ранее в Симферополь запустили новый поезд из Таганрога. Состав отправился 25 мая в 10.55. В Ростове-на-Дону поезд будет останавливаться на станции Первомайская (11:59 – 12:33) и прибывать в Симферополь на следующий день в 6:00. Отправление из крымской столицы – в 13:30, остановка в Ростове-на-Дону – на следующий день в 04:35 – 05:04, прибытие в Таганрог в 6:15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый поезд Таганрог - Симферополь отправился в первый рейсПервый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущенИз Москвы в Феодосию начинает курсировать скорый поезд

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