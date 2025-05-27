https://crimea.ria.ru/20250527/na-severe-kryma-perekroyut-dorogu-i-budut-strelyat-1146737414.html

На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять

На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять - РИА Новости Крым, 27.05.2025

На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять

В окрестностях села Зеленая Нива Красноперекопского района Крыма 30 мая пройдут учения силовиков. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Биданец. РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T17:37

2025-05-27T17:37

2025-05-27T17:37

учения

крым

новости крыма

красноперекопский район

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В окрестностях села Зеленая Нива Красноперекопского района Крыма 30 мая пройдут учения силовиков. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Биданец.Также, по его словам, в указанное время будет ограничено движение общественного автотранспорта по направлению Красноперекопск – село Красноармейское."Прошу не выезжать на личном автотранспорте без острой необходимости, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", – добавил Биданец.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов теробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииВ Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на летоАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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