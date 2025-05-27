https://crimea.ria.ru/20250527/na-odnom-iz-uchastkov-chernomorskogo-poberezhya-obnaruzhili-vybrosy-mazuta-1146758056.html

На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута

На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута - РИА Новости Крым, 27.05.2025

На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута

Новые выбросы мазута обнаружили на одном из участков береговой линии Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T19:51

2025-05-27T19:51

2025-05-27T19:20

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружили на одном из участков береговой линии Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Берег от мазута оперативно зачислили. На других участках морского берега Анапы новых выбросов не обнаружено, уточнили в оперштабе.Как ранее сообщили в МЧС России, почти 164 тысячи тонн загрязненного песка и грунта собрали спасатели в зоне мазутного разлива за все время работ после крушения нефтетанкеров "Волгонефть", в том числе более 886 тонн – на участке от Керчи до Портового в Крыму.Выступая на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заверил, что курортный сезон в Анапе этим летом состоится, несмотря на временное закрытие пляжей.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление РоспотребнадзораРосприроднадзор подготовил иски к владельцам танкеров "Волгонефть"На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд

анапа

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, новости, краснодарский край, пляжи, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море