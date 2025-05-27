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На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута
На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута - РИА Новости Крым, 27.05.2025
На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута
Новые выбросы мазута обнаружили на одном из участков береговой линии Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T19:51
2025-05-27T19:20
анапа
новости
краснодарский край
пляжи
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружили на одном из участков береговой линии Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Берег от мазута оперативно зачислили. На других участках морского берега Анапы новых выбросов не обнаружено, уточнили в оперштабе.Как ранее сообщили в МЧС России, почти 164 тысячи тонн загрязненного песка и грунта собрали спасатели в зоне мазутного разлива за все время работ после крушения нефтетанкеров "Волгонефть", в том числе более 886 тонн – на участке от Керчи до Портового в Крыму.Выступая на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заверил, что курортный сезон в Анапе этим летом состоится, несмотря на временное закрытие пляжей.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление РоспотребнадзораРосприроднадзор подготовил иски к владельцам танкеров "Волгонефть"На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд
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РИА Новости Крым
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анапа, новости, краснодарский край, пляжи, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута

Новые выбросы мазута обнаружили на одном из участков побережья возле Анапы

19:51 27.05.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайУборка береговой линии Кубани от мазута
Уборка береговой линии Кубани от мазута
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружили на одном из участков береговой линии Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

"Мелкую фракцию нефтепродуктов выбросило на берег возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе. Это обнаружила команда из Выселковского района во время ежедневного мониторинга", – сказано в сообщении.

Берег от мазута оперативно зачислили. На других участках морского берега Анапы новых выбросов не обнаружено, уточнили в оперштабе.
Как ранее сообщили в МЧС России, почти 164 тысячи тонн загрязненного песка и грунта собрали спасатели в зоне мазутного разлива за все время работ после крушения нефтетанкеров "Волгонефть", в том числе более 886 тонн – на участке от Керчи до Портового в Крыму.
Выступая на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заверил, что курортный сезон в Анапе этим летом состоится, несмотря на временное закрытие пляжей.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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АнапаНовостиКраснодарский крайПляжиЭкологияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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