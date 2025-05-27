https://crimea.ria.ru/20250527/moskva-igraet-s-ognem-tramp-nachal-ugrozhat-rossii-1146760994.html

"Москва играет с огнем": Трамп начал угрожать России

"Москва играет с огнем": Трамп начал угрожать России - РИА Новости Крым, 27.05.2025

"Москва играет с огнем": Трамп начал угрожать России

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем". РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T19:27

2025-05-27T19:27

2025-05-27T19:27

дональд трамп

новости

россия

переговоры

сша

политика

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем".Президент США после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций.На днях Трамп рассказал, что всегда ладил с российским лидером, но теперь якобы не знает, "что произошло с Путиным", который посылает ракеты в города, отметив, что ему это не нравится и он теперь рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против Российской Федерации.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал эти заявления американского лидера вынужденной частью шоу, которое не отражает всех истинных намерений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина Трамп выступил против санкций в отношении России – СМИЛавров объяснил риторику Трампа по Украине

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, россия, переговоры, сша, политика, владимир путин (политик)