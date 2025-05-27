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"Москва играет с огнем": Трамп начал угрожать России - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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"Москва играет с огнем": Трамп начал угрожать России
"Москва играет с огнем": Трамп начал угрожать России - РИА Новости Крым, 27.05.2025
"Москва играет с огнем": Трамп начал угрожать России
Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем". РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T19:27
2025-05-27T19:27
дональд трамп
новости
россия
переговоры
сша
политика
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем".Президент США после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций.На днях Трамп рассказал, что всегда ладил с российским лидером, но теперь якобы не знает, "что произошло с Путиным", который посылает ракеты в города, отметив, что ему это не нравится и он теперь рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против Российской Федерации.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал эти заявления американского лидера вынужденной частью шоу, которое не отражает всех истинных намерений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина Трамп выступил против санкций в отношении России – СМИЛавров объяснил риторику Трампа по Украине
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дональд трамп, новости, россия, переговоры, сша, политика, владимир путин (политик)
"Москва играет с огнем": Трамп начал угрожать России

Трамп начал угрожать России

19:27 27.05.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем".

"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" – цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций.
На днях Трамп рассказал, что всегда ладил с российским лидером, но теперь якобы не знает, "что произошло с Путиным", который посылает ракеты в города, отметив, что ему это не нравится и он теперь рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против Российской Федерации.
Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал эти заявления американского лидера вынужденной частью шоу, которое не отражает всех истинных намерений.
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