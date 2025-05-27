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Метеозависимым приготовиться: магнитная буря надвигается на Землю
Метеозависимым приготовиться: магнитная буря надвигается на Землю - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Метеозависимым приготовиться: магнитная буря надвигается на Землю
Магнитная буря накроет Землю 28 мая. Об этом свидетельствую данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T22:15
2025-05-27T22:15
2025-05-27T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Магнитная буря накроет Землю 28 мая. Об этом свидетельствую данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Ранее сообщалось, что 25 мая на Солнце произошла мощная вспышка высочайшего класса Х. Она началась в 4.46 мск, достигла пика к 4.52 мск, и завершилась в 4.57.Еще одна мощнейшая вспышка произошла в середине мая. Она достигла балла Х2.7. До этого событий высочайшего класса на Солнце не было полтора месяца.В период магнитных бурь следует нормально отдыхать, питаться. Стоит избегать излишней эмоциональной и физической нагрузки, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше ЗемлиУченые нашли старейшие из известных галактик в космосеКрымский астроном открыл новую комету
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магнитные бури, космос, солнце, земля, стихия, метеозависимость, новости
Метеозависимым приготовиться: магнитная буря надвигается на Землю
Магнитная буря произойдет на Земле 28 мая