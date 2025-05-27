https://crimea.ria.ru/20250527/meteozavisimym-prigotovitsya-magnitnaya-burya-nadvigaetsya-na-zemlyu-1146735591.html

Метеозависимым приготовиться: магнитная буря надвигается на Землю

Метеозависимым приготовиться: магнитная буря надвигается на Землю - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Метеозависимым приготовиться: магнитная буря надвигается на Землю

Магнитная буря накроет Землю 28 мая. Об этом свидетельствую данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T22:15

2025-05-27T22:15

2025-05-27T22:15

магнитные бури

космос

солнце

земля

стихия

метеозависимость

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137119920_0:93:420:329_1920x0_80_0_0_4eb4084f6c61383f3d81c4f6d64ef744.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Магнитная буря накроет Землю 28 мая. Об этом свидетельствую данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Ранее сообщалось, что 25 мая на Солнце произошла мощная вспышка высочайшего класса Х. Она началась в 4.46 мск, достигла пика к 4.52 мск, и завершилась в 4.57.Еще одна мощнейшая вспышка произошла в середине мая. Она достигла балла Х2.7. До этого событий высочайшего класса на Солнце не было полтора месяца.В период магнитных бурь следует нормально отдыхать, питаться. Стоит избегать излишней эмоциональной и физической нагрузки, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше ЗемлиУченые нашли старейшие из известных галактик в космосеКрымский астроном открыл новую комету

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, солнце, земля, стихия, метеозависимость, новости