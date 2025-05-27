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Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева
Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад,... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T10:28
2025-05-27T10:37
фридрих мерц
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
нато
германия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад, сообщает РИА Новости.В понедельник Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Во вторник утром стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. По словам первого заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрия Полянского, заседание Совбеза по данному вопросу пройдет 30 мая.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим урегулированием ситуации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнениеВ США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и УкраиныВ МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus
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фридрих мерц, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, нато, германия, россия, украина, новости
Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева

Решение по дальнобойному оружию для Киева приняли пару месяцев назад – Мерц

10:28 27.05.2025 (обновлено: 10:37 27.05.2025)
 
© AP Photo Ludovic MarinКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo Ludovic Marin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад, сообщает РИА Новости.
"Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо.
В понедельник Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.
Во вторник утром стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. По словам первого заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрия Полянского, заседание Совбеза по данному вопросу пройдет 30 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим урегулированием ситуации на Украине.
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Фридрих МерцУдары дальнобойными ракетами вглубь РоссииНАТОГерманияРоссияУкраинаНовости
 
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