https://crimea.ria.ru/20250527/merts-prokommentiroval-reshenie-po-dalnoboynomu-oruzhiyu-dlya-kieva-1146735789.html

Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева

Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад,... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T10:28

2025-05-27T10:28

2025-05-27T10:37

фридрих мерц

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

нато

германия

россия

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад, сообщает РИА Новости.В понедельник Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Во вторник утром стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. По словам первого заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрия Полянского, заседание Совбеза по данному вопросу пройдет 30 мая.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим урегулированием ситуации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнениеВ США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и УкраиныВ МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus

германия

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фридрих мерц, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, нато, германия, россия, украина, новости