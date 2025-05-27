Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева
Решение по дальнобойному оружию для Киева приняли пару месяцев назад – Мерц
10:28 27.05.2025 (обновлено: 10:37 27.05.2025)
© AP Photo Ludovic MarinКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo Ludovic Marin
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад, сообщает РИА Новости.
"Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо.
В понедельник Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.
Во вторник утром стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. По словам первого заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрия Полянского, заседание Совбеза по данному вопросу пройдет 30 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение ведущих стран НАТО снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву – достаточно опасное решение и идет вразрез с политическим урегулированием ситуации на Украине.
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