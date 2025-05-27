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Лавров объяснил риторику Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Лавров объяснил риторику Трампа по Украине
Лавров объяснил риторику Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Лавров объяснил риторику Трампа по Украине
Президент США Дональд Трамп недоволен попытками Европы саботировать его усилия по урегулированию ситуации на Украине. Так объяснил риторику американского лидера РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T15:05
2025-05-27T15:05
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
дональд трамп
сша
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политика
внешняя политика
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турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп недоволен попытками Европы саботировать его усилия по урегулированию ситуации на Украине. Так объяснил риторику американского лидера глава МИД России Сергей Лавров.Он пояснил, что Трамп прекрасно видит попытки сорвать и договоренности о меморандуме, который будет включать в себя "не просто голословные требования в качестве прикрытия продолжения агрессивной антироссийской политики, а конкретные компоненты решения проблемы с прицелом на устранение ее первопричин"."Но главное не на риторику внимание обращать, а добиться, чтобы Европа прекратила саботировать движение к миру, которое поддерживают США и Турция, и которому полностью привержена Российская Федерация", - заключил Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнениеСША больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – ТрампВертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), дональд трамп, сша, россия, европа, политика, внешняя политика, в мире, турция, новости
Лавров объяснил риторику Трампа по Украине

Трамп недоволен попыткой ЕС саботировать его усилия по урегулированию на Украине – Лавров

15:05 27.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп недоволен попытками Европы саботировать его усилия по урегулированию ситуации на Украине. Так объяснил риторику американского лидера глава МИД России Сергей Лавров.

"Когда он видит, что эти его усилия группка европейских представителей начинает саботировать, подталкивая Украину на совершенно безрассудные действия, включая атаки беспилотников на Москву, другие наши города и атаки по вертолету президента Российской Федерации, то у него могут проявляться определенные эмоции", - сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Он пояснил, что Трамп прекрасно видит попытки сорвать и договоренности о меморандуме, который будет включать в себя "не просто голословные требования в качестве прикрытия продолжения агрессивной антироссийской политики, а конкретные компоненты решения проблемы с прицелом на устранение ее первопричин".
"Но главное не на риторику внимание обращать, а добиться, чтобы Европа прекратила саботировать движение к миру, которое поддерживают США и Турция, и которому полностью привержена Российская Федерация", - заключил Лавров.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Дональд ТрампСШАРоссияЕвропаПолитикаВнешняя политикаВ миреТурцияНовости
 
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