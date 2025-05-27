https://crimea.ria.ru/20250527/lavrov-obyasnil-ritoriku-trampa-po-ukraine-1146748302.html

Лавров объяснил риторику Трампа по Украине

Лавров объяснил риторику Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Лавров объяснил риторику Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп недоволен попытками Европы саботировать его усилия по урегулированию ситуации на Украине. Так объяснил риторику американского лидера РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T15:05

2025-05-27T15:05

2025-05-27T15:05

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

дональд трамп

сша

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европа

политика

внешняя политика

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турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп недоволен попытками Европы саботировать его усилия по урегулированию ситуации на Украине. Так объяснил риторику американского лидера глава МИД России Сергей Лавров.Он пояснил, что Трамп прекрасно видит попытки сорвать и договоренности о меморандуме, который будет включать в себя "не просто голословные требования в качестве прикрытия продолжения агрессивной антироссийской политики, а конкретные компоненты решения проблемы с прицелом на устранение ее первопричин"."Но главное не на риторику внимание обращать, а добиться, чтобы Европа прекратила саботировать движение к миру, которое поддерживают США и Турция, и которому полностью привержена Российская Федерация", - заключил Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнениеСША больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – ТрампВертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки

сша

россия

европа

турция

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