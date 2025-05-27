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Лавров: Европа вновь нашла себе нацистский флаг - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Лавров: Европа вновь нашла себе нацистский флаг
Лавров: Европа вновь нашла себе нацистский флаг - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Лавров: Европа вновь нашла себе нацистский флаг
Европа вновь нашла себе нацистский флаг ради тупиковой авантюры, нацеленной на нанесении России стратегического поражения. Об этом заявил глава российского МИД... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T15:46
2025-05-27T16:16
сергей лавров
мнения
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Европа вновь нашла себе нацистский флаг ради тупиковой авантюры, нацеленной на нанесении России стратегического поражения. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Также, по мнению министра, сегодня Франция воюет против России, поскольку Киев бьет по российским гражданским объектам французскими ракетами."Франция воюет против России, потому что ее ракеты дальнего радиуса действия используются нацистским режимом в Киеве для ударов по территории Российской Федерации, в основном, это удары по гражданским объектам", – сказал министр, комментируя заявление главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро о том, что Париж якобы "не воюет против российского народа".Глава МИД России напомнил известный французский девиз – "Свобода, равенство, братство", которым руководствуются французы, любящие свою родину и считающие, что они представляет ее интересы."Этот девиз включает права человека, о которых Франция говорит на каждом углу по поводу любой ситуации в любой точке мира, за исключением украинского конфликта. Не говорит Франция про то, что, помимо суверенитета, независимости, территориальной целостности есть еще права человека. А Украина – единственная страна, где законодательно запрещен русский язык во всех сферах его применения. Такого нет ни в одной части мира, ни в одном государстве. Только на Украине", – подчеркнул министр.Кроме того, он назвал истребление русского языка "домашней работой", которую ЕС задал Киеву.Ранее во вторник сообщалось, что Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер заявлял, что граждане западных стран начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе. Он добавил, что западные СМИ намеренно закрывают глаза на действия Украины и Европы, разжигающие, а не устраняющие конфликт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров объяснил риторику Трампа по УкраинеХунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по УкраинеКогда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИД
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сергей лавров, мнения, россия, политика, в мире, европа, украина
Лавров: Европа вновь нашла себе нацистский флаг

Европа вновь нашла себе нацистский флаг для провальной авантюры против России – Лавров

15:46 27.05.2025 (обновлено: 16:16 27.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Европа вновь нашла себе нацистский флаг ради тупиковой авантюры, нацеленной на нанесении России стратегического поражения. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Европа вновь нашла себе нацистский флаг для того, чтобы в очередной раз пойти на совершенно тупиковую провальную авантюру по нанесению России стратегического поражения. И слышать из уст нынешнего лидера Германии, что Германия вернет себе позицию главной ведущей военной силы в Европе... Вы знаете, когда мы только что отметили восьмидесятилетие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично", – сказал Лавров.
Также, по мнению министра, сегодня Франция воюет против России, поскольку Киев бьет по российским гражданским объектам французскими ракетами.
"Франция воюет против России, потому что ее ракеты дальнего радиуса действия используются нацистским режимом в Киеве для ударов по территории Российской Федерации, в основном, это удары по гражданским объектам", – сказал министр, комментируя заявление главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро о том, что Париж якобы "не воюет против российского народа".
Глава МИД России напомнил известный французский девиз – "Свобода, равенство, братство", которым руководствуются французы, любящие свою родину и считающие, что они представляет ее интересы.
"Этот девиз включает права человека, о которых Франция говорит на каждом углу по поводу любой ситуации в любой точке мира, за исключением украинского конфликта. Не говорит Франция про то, что, помимо суверенитета, независимости, территориальной целостности есть еще права человека. А Украина – единственная страна, где законодательно запрещен русский язык во всех сферах его применения. Такого нет ни в одной части мира, ни в одном государстве. Только на Украине", – подчеркнул министр.
Кроме того, он назвал истребление русского языка "домашней работой", которую ЕС задал Киеву.
"И когда комиссар по расширению Европейского союза госпожа Кос заявляет, что Украина выполнила домашнюю работу и готова к запуску переговоров по вступлению в Евросоюз, она признает, что домашняя работа включала в себя законодательное истребление русского языка", – сказал Лавров.
Ранее во вторник сообщалось, что Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер заявлял, что граждане западных стран начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе. Он добавил, что западные СМИ намеренно закрывают глаза на действия Украины и Европы, разжигающие, а не устраняющие конфликт.
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