https://crimea.ria.ru/20250527/krymskiy-most-seychas-so-storony-kubani-snova-rastet-ochered-1146748775.html
Крымский мост сейчас: со стороны Кубани снова растет очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Кубани снова растет очередь - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Крымский мост сейчас: со стороны Кубани снова растет очередь
В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут 80 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T15:22
2025-05-27T15:22
2025-05-27T15:17
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут 80 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи затруднений в проезд нет.Утром сообщалось, что со стороны Краснодарского края проезда ждали 90 машин, затем проезд был свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост – с часа ночи и до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 транспорта на подъезде к мосту собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00. Эту информацию надо учитывать, чтобы избежать длительного простоя в очередях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: со стороны Кубани снова растет очередь
В очереди на Крымский мост со стороны Кубани находятся 80 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут 80 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 15:00.
Со стороны Керчи затруднений в проезд нет.
Утром сообщалось, что со стороны Краснодарского края проезда ждали 90 машин, затем проезд был свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост – с часа ночи и до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 транспорта на подъезде к мосту собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00. Эту информацию надо учитывать, чтобы избежать длительного простоя в очередях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.