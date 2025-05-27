https://crimea.ria.ru/20250527/krymskiy-most-seychas-so-storony-kubani-snova-rastet-ochered-1146748775.html

Крымский мост сейчас: со стороны Кубани снова растет очередь

Крымский мост сейчас: со стороны Кубани снова растет очередь - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Крымский мост сейчас: со стороны Кубани снова растет очередь

В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут 80 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T15:22

2025-05-27T15:22

2025-05-27T15:17

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

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тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ждут 80 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи затруднений в проезд нет.Утром сообщалось, что со стороны Краснодарского края проезда ждали 90 машин, затем проезд был свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост – с часа ночи и до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 транспорта на подъезде к мосту собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00. Эту информацию надо учитывать, чтобы избежать длительного простоя в очередях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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