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Крым - Петербургу: что крымского есть в северной столице - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Крым - Петербургу: что крымского есть в северной столице
Крым - Петербургу: что крымского есть в северной столице - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Крым - Петербургу: что крымского есть в северной столице
День города в Санкт-Петербурге ежегодно отмечают 27 мая. Именно 16 мая (по старому стилю) 1703-го года на Заячьем острове начали строительство будущей... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T07:41
2025-05-27T08:00
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День города в Санкт-Петербурге ежегодно отмечают 27 мая. Именно 16 мая (по старому стилю) 1703-го года на Заячьем острове начали строительство будущей Петропавловской крепости – первого здания города, который на несколько веков стал столицей Российской империи.РИА Новости Крым собрали факты и места, которые связывают один из самых прекрасных городов мира и не менее прекрасный Крым.Крымская колоннаОдна из важнейших реликвий, через 2,5 тысячи километров, связывающая две географические точки, – это Крымская колонна, установленная в Царском селе. Говоря современным языком, это памятник боевой славы времен правления Екатерины II. Колонна из светло-серого мрамора на гранитном основании в три ступени была установлена в честь присоединения Крыма к России по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Колонна была воздвигнута в 1777 году, тогда как официально Таврида стала российской в 1783 году.Интересно, что Крымскую колонну называют также Сибирской – по происхождению цельного куска мрамора, из которого потом она была обточена.В 1785 году на колонну водрузили композицию из отлитых в бронзе турецких знамен, лука, колчана со стрелами и щита. Это навершие называется "Трофеи". "Трофеи" были отлиты на Петербургской бронзовой казенной фабрике.Крымские топонимы в ПетербургеЕсли колонна украшает пригород Санкт-Петербурга, то в самом городе на Неве можно увидеть Таврический дворец и Таврический сад. Дворец принадлежал создателю Черноморского флота и его первому главноначальнику, основателю Севастополя, фавориту императрицы Екатерины Великой Григорию Потемкину. Его возвели по повелению императрицы для ее морганатического супруга. Название дворцу присвоили по титулу Потемкина-Таврического, который получил его в заслуги за присоединение Крыма и части Новороссии. Сегодня Таврический дворец — штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Но это не закрытое учреждение, туда водят экскурсии.Около Таврического дворца расположен памятник садово-паркового искусства Таврический сад. Сад был разбит при строительстве дворца английским ландшафтным архитектором Гульдом. Дворец и парк (сад) составляют единый ландшафтно-архитектурный комплекс.Украшение сада – два пруда, соединенные сложными гидротехническими узлами с Лиговским каналом. Сад сильно пострадал во время блокады Ленинграда, его не единожды реставрировали.Таврический сад неоднократно упоминается в литературе. В том числе и в детской, например, у Чуковского в "Мойдодыре" главный герой пытается скрыться от мочалки в Таврическом саду.Около Таврического дворца и Таврического сада расположены улицы Потемкинская и Таврическая. Также в Петербурге есть улицы Ялтинская (названая так еще в 1911 году), Севастопольская, Феодосийская, Перекопская, Керченский, Черноморский и Евпаторийский переулки. А в 2018 году в Приморском районе северной столицы появился Крымский сквер. Как отмечалось в официальном сообщении правительства города-героя, общественное пространство было задумано "не только как уютная зона комфортного отдыха горожан, но и как напоминание петербуржцам об одном из самых значительных событий в новейшей истории нашей страны".Сокровища – в музеиМузеи Петербурга хранят множество реликвий из Крыма. В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи экспонируют раритеты Крымской войны, а экспозиция Военно-медицинского музея освещает роль петербургских врачей в этой кампании, главным из которых, безусловно, был Николай Пирогов.И конечно же, нельзя не упомянуть античные коллекции в Эрмитаже: сюда, в главный музей страны, до революции уехала извлеченная из курганов под Керчью часть удивительных античных древностей, в том числе и предметы так называемого золота скифов. Также в Эрмитаж графом Уваровым после раскопок в Херсонесе в середине 19 века был привезен мозаичный пол 6 века нашей эры. Теперь он украшает зал Афины в Эрмитаже.Люди, чебуреки и поездВзаимосвязь крымской и петербуржской земли проявляется и через людей. Сколько знаменитых петербуржцев – деятелей искусства и науки – побывало в Крыму, который их вдохновил на полет творческой и научной мысли!Из Крыма на север они везли не только просоленные купальники и загар, но и любовь к крымским привычкам, в том числе и в кулинарии. Так, далеко не все города России могут похвастаться наличием хотя бы одной чебуречной или закусочной с караимскими пирожками, а в Питере их сразу несколько!Есть и то, что связывает Крым и Петербург уже в новейшей истории. Во-первых, это Крымский мост, которому недавно исполнилось 7 лет: именно в Петербурге рождался его удививший весь мир проект! И второе – это поезд, который проехал по железнодорожной части Крымского моста: первый рейс на вокзал Симферополя приехал из Санкт-Петербурга 19 декабря 2019 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ольга Леонова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
крым, санкт-петербург, авторы, россия
Крым - Петербургу: что крымского есть в северной столице

Что крымского есть в Петербурге

07:41 27.05.2025 (обновлено: 08:00 27.05.2025)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТаврический дворец в Санкт-Петербурге.
Таврический дворец в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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День города в Санкт-Петербурге ежегодно отмечают 27 мая. Именно 16 мая (по старому стилю) 1703-го года на Заячьем острове начали строительство будущей Петропавловской крепости – первого здания города, который на несколько веков стал столицей Российской империи.
РИА Новости Крым собрали факты и места, которые связывают один из самых прекрасных городов мира и не менее прекрасный Крым.

Крымская колонна

Одна из важнейших реликвий, через 2,5 тысячи километров, связывающая две географические точки, – это Крымская колонна, установленная в Царском селе. Говоря современным языком, это памятник боевой славы времен правления Екатерины II. Колонна из светло-серого мрамора на гранитном основании в три ступени была установлена в честь присоединения Крыма к России по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Колонна была воздвигнута в 1777 году, тогда как официально Таврида стала российской в 1783 году.
© НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Крымская колонна в городе Пушкин
Крымская колонна в городе Пушкин
© НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера
Крымская колонна в городе Пушкин
Интересно, что Крымскую колонну называют также Сибирской – по происхождению цельного куска мрамора, из которого потом она была обточена.
В 1785 году на колонну водрузили композицию из отлитых в бронзе турецких знамен, лука, колчана со стрелами и щита. Это навершие называется "Трофеи". "Трофеи" были отлиты на Петербургской бронзовой казенной фабрике.

Крымские топонимы в Петербурге

Если колонна украшает пригород Санкт-Петербурга, то в самом городе на Неве можно увидеть Таврический дворец и Таврический сад. Дворец принадлежал создателю Черноморского флота и его первому главноначальнику, основателю Севастополя, фавориту императрицы Екатерины Великой Григорию Потемкину. Его возвели по повелению императрицы для ее морганатического супруга. Название дворцу присвоили по титулу Потемкина-Таврического, который получил его в заслуги за присоединение Крыма и части Новороссии. Сегодня Таврический дворец — штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Но это не закрытое учреждение, туда водят экскурсии.
© РИА Новости . Артем Пряхин / Перейти в фотобанкТаврический дворец, в Санкт-Петербурге
Таврический дворец, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Артем Пряхин
Перейти в фотобанк
Таврический дворец, в Санкт-Петербурге
Около Таврического дворца расположен памятник садово-паркового искусства Таврический сад. Сад был разбит при строительстве дворца английским ландшафтным архитектором Гульдом. Дворец и парк (сад) составляют единый ландшафтно-архитектурный комплекс.
Украшение сада – два пруда, соединенные сложными гидротехническими узлами с Лиговским каналом. Сад сильно пострадал во время блокады Ленинграда, его не единожды реставрировали.
Таврический сад неоднократно упоминается в литературе. В том числе и в детской, например, у Чуковского в "Мойдодыре" главный герой пытается скрыться от мочалки в Таврическом саду.
Около Таврического дворца и Таврического сада расположены улицы Потемкинская и Таврическая. Также в Петербурге есть улицы Ялтинская (названая так еще в 1911 году), Севастопольская, Феодосийская, Перекопская, Керченский, Черноморский и Евпаторийский переулки. А в 2018 году в Приморском районе северной столицы появился Крымский сквер. Как отмечалось в официальном сообщении правительства города-героя, общественное пространство было задумано "не только как уютная зона комфортного отдыха горожан, но и как напоминание петербуржцам об одном из самых значительных событий в новейшей истории нашей страны".

Сокровища – в музеи

Музеи Петербурга хранят множество реликвий из Крыма. В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи экспонируют раритеты Крымской войны, а экспозиция Военно-медицинского музея освещает роль петербургских врачей в этой кампании, главным из которых, безусловно, был Николай Пирогов.
И конечно же, нельзя не упомянуть античные коллекции в Эрмитаже: сюда, в главный музей страны, до революции уехала извлеченная из курганов под Керчью часть удивительных античных древностей, в том числе и предметы так называемого золота скифов. Также в Эрмитаж графом Уваровым после раскопок в Херсонесе в середине 19 века был привезен мозаичный пол 6 века нашей эры. Теперь он украшает зал Афины в Эрмитаже.
© РИА Новости . Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкОткрытие выставки "Античная колонизация Северного Причерноморья"
Открытие выставки Античная колонизация Северного Причерноморья - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Анатолий Медведь
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Открытие выставки "Античная колонизация Северного Причерноморья"

Люди, чебуреки и поезд

Взаимосвязь крымской и петербуржской земли проявляется и через людей. Сколько знаменитых петербуржцев – деятелей искусства и науки – побывало в Крыму, который их вдохновил на полет творческой и научной мысли!
Из Крыма на север они везли не только просоленные купальники и загар, но и любовь к крымским привычкам, в том числе и в кулинарии. Так, далеко не все города России могут похвастаться наличием хотя бы одной чебуречной или закусочной с караимскими пирожками, а в Питере их сразу несколько!
Есть и то, что связывает Крым и Петербург уже в новейшей истории. Во-первых, это Крымский мост, которому недавно исполнилось 7 лет: именно в Петербурге рождался его удививший весь мир проект! И второе – это поезд, который проехал по железнодорожной части Крымского моста: первый рейс на вокзал Симферополя приехал из Санкт-Петербурга 19 декабря 2019 года.
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПервый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
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