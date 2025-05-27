https://crimea.ria.ru/20250527/kreml-rf-budet-obespechivat-svoyu-bezopasnost-nezavisimo-ot-peregovorov-1146757582.html

Кремль: РФ будет обеспечивать свою безопасность независимо от переговоров

Кремль: РФ будет обеспечивать свою безопасность независимо от переговоров - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Кремль: РФ будет обеспечивать свою безопасность независимо от переговоров

Россия будет обеспечивать свою безопасность независимо от хода переговорного процесса и заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T18:31

2025-05-27T18:31

2025-05-27T18:31

кремль

дмитрий песков

россия

переговоры

политика

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Россия будет обеспечивать свою безопасность независимо от хода переговорного процесса и заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Он также отметил, что если слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение."Это буквально сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации, и конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем в хрупком состоянии мирным процессом", – добавил Песков.Ранее немецкий канцлер Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Во вторник утром стало известно, что Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за попыток Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине. По словам первого заместителя российского постпреда при Всемирной организации Дмитрия Полянского, заседание Совбеза по данному вопросу пройдет 30 мая.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о снятии ограничений на дальность применения вооружения, поставляемого Украине, – опасный шаг, ведущий к дальнейшей эскалации конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для КиеваДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнениеВ Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, россия, переговоры, политика, сша, украина