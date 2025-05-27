https://crimea.ria.ru/20250527/kiev-teryaet-sily-za-sutki-v-boyakh-unichtozheny-pochti-15-tysyachi-boevikov-1146743109.html
Киев теряет силы: за сутки в боях уничтожены почти 1,5 тысячи боевиков
Киев теряет силы: за сутки в боях уничтожены почти 1,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Киев теряет силы: за сутки в боях уничтожены почти 1,5 тысячи боевиков
Подразделения Вооруженных сил России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. За сутки уничтожены около полутора тысяч боевиков... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T13:35
2025-05-27T13:35
2025-05-27T14:20
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. За сутки уничтожены около полутора тысяч боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Группировка "Север" нанесла удары по силам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, включая районы Рыжевки, Угроедов, Писаревки, Алексеевки, Садков, Храповщины, Лекаркого и Волчанска. Потери ВСУ составили до 245 человек, уничтожены реактивная система залпового огня хорватского производства, два комплекса РЭБ и склад боеприпасов.Группировка войск "Запад" закрепилась на более выгодных позициях в Харьковской области и ДНР, атаковав силы ВСУ в Купянске, Двуреченском, Каменке и других районах. Потери противника – до 205 военнослужащих, техника и склад боеприпасов."Южная" группировка войск освободила населенный пункт Старая Николаевка в ДНР. При этом в районах Северска, Константиновки и Звановки нанесены удары по четырем украинским бригадам. Общие потери ВСУ – свыше 280 человек, уничтожены два канадских бронеавтомобиля Senator и два склада боеприпасов."Центр" улучшил положение на переднем крае в районе Александро-Калиново, Артема, Новоторецкого и других населенных пунктов ДНР. Уничтожены до 470 солдат противника, танк, три бронированных машины и склад.Группировка "Восток" продолжила наступление в районах Комара, Зеленого Поля и Новополя. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, а также технику и станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Днепра" атаковали позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. В результате было уничтожено до 60 украинских военных, бронированная машина американского производства, три склада боеприпасов и две станции РЭБ.Средствами противовоздушной обороны сбиты 204 беспилотника самолетного типа, 141 из них – за пределами доны проведения СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Киев теряет силы: за сутки в боях уничтожены почти 1,5 тысячи боевиков
Армия России за сутки ликвидировала около 1,5 тысяч боевиков ВСУ на всей линии фронта
13:35 27.05.2025 (обновлено: 14:20 27.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. За сутки уничтожены около полутора тысяч боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Группировка "Север" нанесла удары по силам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, включая районы Рыжевки, Угроедов, Писаревки, Алексеевки, Садков, Храповщины, Лекаркого и Волчанска. Потери ВСУ составили до 245 человек, уничтожены реактивная система залпового огня хорватского производства, два комплекса РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка войск "Запад" закрепилась на более выгодных позициях в Харьковской области и ДНР, атаковав силы ВСУ в Купянске, Двуреченском, Каменке и других районах. Потери противника – до 205 военнослужащих, техника и склад боеприпасов.
"Южная" группировка войск
освободила населенный пункт Старая Николаевка
в ДНР. При этом в районах Северска, Константиновки и Звановки нанесены удары по четырем украинским бригадам. Общие потери ВСУ – свыше 280 человек, уничтожены два канадских бронеавтомобиля Senator и два склада боеприпасов.
"Центр" улучшил положение на переднем крае в районе Александро-Калиново, Артема, Новоторецкого и других населенных пунктов ДНР. Уничтожены до 470 солдат противника, танк, три бронированных машины и склад.
Группировка "Восток" продолжила наступление в районах Комара, Зеленого Поля и Новополя. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, а также технику и станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Днепра" атаковали позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. В результате было уничтожено до 60 украинских военных, бронированная машина американского производства, три склада боеприпасов и две станции РЭБ.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 148 целям, включая склады боеприпасов, пункты временной дислокации военных, производственные цеха и полигоны ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 204 беспилотника самолетного типа, 141 из них – за пределами доны проведения СВО.
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