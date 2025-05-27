https://crimea.ria.ru/20250527/kiev-teryaet-sily-za-sutki-v-boyakh-unichtozheny-pochti-15-tysyachi-boevikov-1146743109.html

Киев теряет силы: за сутки в боях уничтожены почти 1,5 тысячи боевиков

Киев теряет силы: за сутки в боях уничтожены почти 1,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Киев теряет силы: за сутки в боях уничтожены почти 1,5 тысячи боевиков

Подразделения Вооруженных сил России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. За сутки уничтожены около полутора тысяч боевиков... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T13:35

2025-05-27T13:35

2025-05-27T14:20

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "днепр"

группировка войск "южная"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. За сутки уничтожены около полутора тысяч боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Группировка "Север" нанесла удары по силам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, включая районы Рыжевки, Угроедов, Писаревки, Алексеевки, Садков, Храповщины, Лекаркого и Волчанска. Потери ВСУ составили до 245 человек, уничтожены реактивная система залпового огня хорватского производства, два комплекса РЭБ и склад боеприпасов.Группировка войск "Запад" закрепилась на более выгодных позициях в Харьковской области и ДНР, атаковав силы ВСУ в Купянске, Двуреченском, Каменке и других районах. Потери противника – до 205 военнослужащих, техника и склад боеприпасов."Южная" группировка войск освободила населенный пункт Старая Николаевка в ДНР. При этом в районах Северска, Константиновки и Звановки нанесены удары по четырем украинским бригадам. Общие потери ВСУ – свыше 280 человек, уничтожены два канадских бронеавтомобиля Senator и два склада боеприпасов."Центр" улучшил положение на переднем крае в районе Александро-Калиново, Артема, Новоторецкого и других населенных пунктов ДНР. Уничтожены до 470 солдат противника, танк, три бронированных машины и склад.Группировка "Восток" продолжила наступление в районах Комара, Зеленого Поля и Новополя. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, а также технику и станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Днепра" атаковали позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. В результате было уничтожено до 60 украинских военных, бронированная машина американского производства, три склада боеприпасов и две станции РЭБ.Средствами противовоздушной обороны сбиты 204 беспилотника самолетного типа, 141 из них – за пределами доны проведения СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика