https://crimea.ria.ru/20250527/kiev-kratno-uvelichil-chislo-atak-i-sryvaet-peregovory---minoborony-1146737018.html

Киев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - Минобороны

Киев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - Минобороны - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Киев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - Минобороны

Киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. Об этом заявили в Минобороны... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T11:50

2025-05-27T11:50

2025-05-27T12:25

министерство обороны рф

новости сво

переговоры

атаки всу

россия

пво

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/17/1146648945_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_465b45624e1e48cda98ca13b2934ade6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. Об этом заявили в Минобороны РФ.В ведомстве напомнили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. С 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая дежурными средствами российской ПВО уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции – 1 465. "В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети", - акцентировали в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что в ответ на массированные атаки украинских БПЛА по регионам России российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФВС РФ воздерживаются от ударов по энергообъектам Украины - КремльВертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, переговоры, атаки всу, россия, пво, беспилотник (бпла, дрон)