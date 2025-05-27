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Киев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - Минобороны - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Киев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - Минобороны
Киев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - Минобороны - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Киев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - Минобороны
Киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. Об этом заявили в Минобороны... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T11:50
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министерство обороны рф
новости сво
переговоры
атаки всу
россия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. Об этом заявили в Минобороны РФ.В ведомстве напомнили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. С 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая дежурными средствами российской ПВО уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции – 1 465. "В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети", - акцентировали в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что в ответ на массированные атаки украинских БПЛА по регионам России российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФВС РФ воздерживаются от ударов по энергообъектам Украины - КремльВертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки
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министерство обороны рф, новости сво, переговоры, атаки всу, россия, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Киев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - Минобороны

Киев кратно увеличил число атак и этими провокациями срывает переговоры - Минобороны

11:50 27.05.2025 (обновлено: 12:25 27.05.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"По инициативе Российской Федерации был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем, киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.
С 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая дежурными средствами российской ПВО уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции – 1 465.
"В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети", - акцентировали в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что в ответ на массированные атаки украинских БПЛА по регионам России российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.
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Министерство обороны РФНовости СВОПереговорыАтаки ВСУРоссияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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