https://crimea.ria.ru/20250527/khunta-znaet-za-chto-lavrov-prokommentiroval-udary-rf-po-ukraine-1146746979.html

Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине

Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине

Российские ответные удары по военным объектам на территории Украины являются реакцией на киевские атаки по гражданской инфраструктуре на территории России. Об... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T14:18

2025-05-27T14:18

2025-05-27T14:14

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские ответные удары по военным объектам на территории Украины являются реакцией на киевские атаки по гражданской инфраструктуре на территории России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Ранее во вторник в Минобороны РФ заявили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории РФ.Российские войска в ответ на действия киевского режима нанесли удары по военным объектам в Одессе и еще ряде областей Украины.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев теряет силы: за сутки в боях уничтожены почти 1,5 тысячи боевиковКиев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - МинобороныМерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров