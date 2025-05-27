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Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине
Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине
Российские ответные удары по военным объектам на территории Украины являются реакцией на киевские атаки по гражданской инфраструктуре на территории России. Об... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T14:18
2025-05-27T14:14
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские ответные удары по военным объектам на территории Украины являются реакцией на киевские атаки по гражданской инфраструктуре на территории России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Ранее во вторник в Минобороны РФ заявили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории РФ.Российские войска в ответ на действия киевского режима нанесли удары по военным объектам в Одессе и еще ряде областей Украины.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев теряет силы: за сутки в боях уничтожены почти 1,5 тысячи боевиковКиев кратно увеличил число атак и срывает переговоры - МинобороныМерц прокомментировал решение по дальнобойному оружию для Киева
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сергей лавров
Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине

Лавров назвал естественными ответные удары РФ по военным целям на Украине

14:18 27.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские ответные удары по военным объектам на территории Украины являются реакцией на киевские атаки по гражданской инфраструктуре на территории России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Они (киевский режим - ред.) прекрасно понимают, что происходит. Наши ответные удары абсолютно естественны в этой ситуации. Преступник должен быть наказан, и, смею вас заверить, Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, также как они прекрасно знают, что, в отличие от их ударов, наши наносились исключительно по военным объектам, которые используются Вооруженными силами Украины", - сказал Лавров.
Ранее во вторник в Минобороны РФ заявили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории РФ.
Российские войска в ответ на действия киевского режима нанесли удары по военным объектам в Одессе и еще ряде областей Украины.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев теряет силы: за сутки в боях уничтожены почти 1,5 тысячи боевиков
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Сергей Лавров
 
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