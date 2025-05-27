Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине
Лавров назвал естественными ответные удары РФ по военным целям на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские ответные удары по военным объектам на территории Украины являются реакцией на киевские атаки по гражданской инфраструктуре на территории России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Они (киевский режим - ред.) прекрасно понимают, что происходит. Наши ответные удары абсолютно естественны в этой ситуации. Преступник должен быть наказан, и, смею вас заверить, Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, также как они прекрасно знают, что, в отличие от их ударов, наши наносились исключительно по военным объектам, которые используются Вооруженными силами Украины", - сказал Лавров.
Ранее во вторник в Минобороны РФ заявили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории РФ.
Российские войска в ответ на действия киевского режима нанесли удары по военным объектам в Одессе и еще ряде областей Украины.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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