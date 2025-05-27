https://crimea.ria.ru/20250527/istoriya-i-sovremennost-bibliotechnogo-dela-v-rossii---infografika--1146724450.html
История и современность библиотечного дела в России - инфографика
История и современность библиотечного дела в России - инфографика - РИА Новости Крым, 26.05.2025
История и современность библиотечного дела в России - инфографика
27 мая в России отмечают национальный День библиотек. Он был установлен в 1995 году президентским указом. Выбранная дата была приурочена ко дню основания в 1795 РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-27T08:03
2025-05-27T08:03
2025-05-26T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. 27 мая в России отмечают национальный День библиотек. Он был установлен в 1995 году президентским указом. Выбранная дата была приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки. А вообще на Руси самая первая библиотека была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве.Императорская публичная библиотека задумывалась не только как книгохранилище, а как фонды книг, доступные для всех. В эту библиотеку предавали образцы всех отечественных книг и рукописей. Посетить ее мог любой желающий.Впоследствии созданная еще Екатериной Великой библиотека стала носить название Российской национальной библиотеки. Сегодня в ее фондах хранится более 48 млн печатных произведений – как в традиционном бумажном виде, так и в электронном.27 мая – праздник не только фондов, но и самих библиотекарей, а также верных читателей, тех, кто любит и ценит книгу.Библиотеки бывают разные: детские и профессиональные, на национальных языках, для слабовидящих…. Своя библиотека есть даже на МКС: решение о пристыковке к станции библиотечного модуля приняли в 2017 году. В современной России функционируют более 150 тысяч библиотек, в которых работают тысячи библиотекарей.В Севастополе старейшая библиотека, основанная в 1901 году - библиотека им. Толстого. Ее основой послужили книги, переданные Городской управой и подаренные частными лицами. Библиотека была платной: стоимость абонемента составляла 1 рубль в год. Библиотечные фонды "Толстовки" гибли дважды: во время гражданской и Великой Отечественной войн. После освобождения Севастополя в 1944 году новый фонд первоначально составляли из книг, переданных различными библиотеками и учреждениями города и всего Советского Союза.Немного об истории библиотечного дела в России - в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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инфографика, россия, библиотека, праздники и памятные даты, история, книги, общество
История и современность библиотечного дела в России - инфографика
Общероссийский День библиотек отмечается 27 мая - инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. 27 мая в России отмечают национальный День библиотек. Он был установлен в 1995 году президентским указом. Выбранная дата была приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки. А вообще на Руси самая первая библиотека была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве.
Императорская публичная библиотека задумывалась не только как книгохранилище, а как фонды книг, доступные для всех. В эту библиотеку предавали образцы всех отечественных книг и рукописей. Посетить ее мог любой желающий.
Впоследствии созданная еще Екатериной Великой библиотека стала носить название Российской национальной библиотеки. Сегодня в ее фондах хранится более 48 млн печатных произведений – как в традиционном бумажном виде, так и в электронном.
27 мая – праздник не только фондов, но и самих библиотекарей, а также верных читателей, тех, кто любит и ценит книгу.
Библиотеки бывают разные: детские и профессиональные, на национальных языках, для слабовидящих…. Своя библиотека есть даже на МКС: решение о пристыковке к станции библиотечного модуля приняли в 2017 году. В современной России функционируют более 150 тысяч библиотек, в которых работают тысячи библиотекарей.
В Крыму есть уникальная старейшая библиотека графа Михаила Воронцова при Воронцовском дворце. Также можно отметить уникальные собрания научной библиотеки Восточно-Крымского музея-заповедника, научной библиотеки Центрального музея Тавриды "Таврика" и Республиканскую крымскотатарскую библиотеку им. Гаспринского.
В Севастополе старейшая библиотека, основанная в 1901 году - библиотека им. Толстого. Ее основой послужили книги, переданные Городской управой и подаренные частными лицами. Библиотека была платной: стоимость абонемента составляла 1 рубль в год. Библиотечные фонды "Толстовки" гибли дважды: во время гражданской и Великой Отечественной войн. После освобождения Севастополя в 1944 году новый фонд первоначально составляли из книг, переданных различными библиотеками и учреждениями города и всего Советского Союза.
Немного об истории библиотечного дела в России - в инфографике РИА Новости Крым.