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Инфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% из-за роста турпотока
Инфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% из-за роста турпотока - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Инфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% из-за роста турпотока
В апреле годовая инфляция в Крыму достигла 12,9%, оставаясь выше среднероссийского уровня. Такие данные РИА Новости Крым озвучила руководитель направления... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T13:55
2025-05-27T13:55
2025-05-27T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В апреле годовая инфляция в Крыму достигла 12,9%, оставаясь выше среднероссийского уровня. Такие данные РИА Новости Крым озвучила руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по РК Елена Денисенко.Она уточнила, что по сравнению с мартом потребительские цены в регионе за месяц выросли на 1,2%. Основные факторы роста – увеличение турпотока, рост затрат производителей и активный потребительский спрос. Особенно заметно подорожали продукты питания и путевки в санатории.Среди продуктов питания особенно выросли цены на сливочное мороженое, печенье, шоколад, курятину и свинину. Традиционный рост спроса на мясо перед майскими праздниками также стал причиной подорожания.На фоне общей инфляционной динамики в регионе выделяется снижение цен на яйца – за год они подешевели почти на 32%. Это стало возможным благодаря увеличению производства на одной из крымских птицефабрик и включению яиц в перечень социально значимых товаров. Кроме того, высокие логистические издержки оградили экспорт яиц за пределы региона, что также повлияло на снижение цен.Непродовольственные товары в целом дорожали умеренно, а в некоторых сегментах наблюдалось снижение цен. В частности, подешевели компьютеры и телевизоры – из-за ослабления спроса, укрепления рубля и наличия товарных запасов на складах.На фоне этих процессов Центробанк продолжает сохранять высокую ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как отметила Елена Денисенко, такие меры необходимы для сдерживания инфляции."Такая временная мера позволит охладить кредитование, что, в свою очередь, замедлит спрос. В это время организации нарастят производство товаров и услуг. То есть на рынке будет достигнут баланс спроса и предложения, а рост цен на товары и услуги замедлится", – подчеркнула она.По прогнозу Банка России, инфляция вернется к целевому уровню 4% к 2026 году и будет оставаться вблизи этой отметки в дальнейшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на недвижимость в Крыму: 5 причин ростаРубль – в рост: почему снижается доллар и что делать со сбережениямиВ марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты
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Инфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% из-за роста турпотока
Инфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% на фоне роста турпотока и затрат бизнеса
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым.
В апреле годовая инфляция в Крыму достигла 12,9%, оставаясь выше среднероссийского уровня. Такие данные РИА Новости Крым
озвучила руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по РК Елена Денисенко.
Она уточнила, что по сравнению с мартом потребительские цены в регионе за месяц выросли на 1,2%. Основные факторы роста – увеличение турпотока, рост затрат производителей и активный потребительский спрос. Особенно заметно подорожали продукты питания и путевки в санатории.
"Причиной такой динамики по-прежнему остается высокий спрос, который опережает возможности компаний наращивать объемы производства товаров и услуг. Это происходит как в Крыму, так и по стране в целом. В результате производители и поставщики продолжили переносить в цены увеличившиеся расходы на производство, зарплаты и логистику", – пояснила Денисенко.
Среди продуктов питания особенно выросли цены на сливочное мороженое, печенье, шоколад, курятину и свинину. Традиционный рост спроса на мясо перед майскими праздниками также стал причиной подорожания.
На фоне общей инфляционной динамики в регионе выделяется снижение цен на яйца – за год они подешевели почти на 32%. Это стало возможным благодаря увеличению производства на одной из крымских птицефабрик и включению яиц в перечень социально значимых товаров. Кроме того, высокие логистические издержки оградили экспорт яиц за пределы региона, что также повлияло на снижение цен.
Непродовольственные товары в целом дорожали умеренно, а в некоторых сегментах наблюдалось снижение цен. В частности, подешевели компьютеры и телевизоры – из-за ослабления спроса, укрепления рубля и наличия товарных запасов на складах.
Ситуация во внутреннем туризме, напротив, характеризуется ростом цен. Увеличение числа туристов позволило санаториям и домам отдыха повысить стоимость путевок – в апреле они подорожали почти на 23%. Стоимость билетов на поезда также выросла на 15,7% за месяц и на 42,6% за год.
На фоне этих процессов Центробанк продолжает сохранять высокую ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как отметила Елена Денисенко, такие меры необходимы для сдерживания инфляции.
"Такая временная мера позволит охладить кредитование, что, в свою очередь, замедлит спрос. В это время организации нарастят производство товаров и услуг. То есть на рынке будет достигнут баланс спроса и предложения, а рост цен на товары и услуги замедлится", – подчеркнула она.
По прогнозу Банка России, инфляция вернется к целевому уровню 4% к 2026 году и будет оставаться вблизи этой отметки в дальнейшем.
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