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Инфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% из-за роста турпотока

Инфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% из-за роста турпотока - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Инфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% из-за роста турпотока

В апреле годовая инфляция в Крыму достигла 12,9%, оставаясь выше среднероссийского уровня. Такие данные РИА Новости Крым озвучила руководитель направления... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T13:55

2025-05-27T13:55

2025-05-27T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В апреле годовая инфляция в Крыму достигла 12,9%, оставаясь выше среднероссийского уровня. Такие данные РИА Новости Крым озвучила руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по РК Елена Денисенко.Она уточнила, что по сравнению с мартом потребительские цены в регионе за месяц выросли на 1,2%. Основные факторы роста – увеличение турпотока, рост затрат производителей и активный потребительский спрос. Особенно заметно подорожали продукты питания и путевки в санатории.Среди продуктов питания особенно выросли цены на сливочное мороженое, печенье, шоколад, курятину и свинину. Традиционный рост спроса на мясо перед майскими праздниками также стал причиной подорожания.На фоне общей инфляционной динамики в регионе выделяется снижение цен на яйца – за год они подешевели почти на 32%. Это стало возможным благодаря увеличению производства на одной из крымских птицефабрик и включению яиц в перечень социально значимых товаров. Кроме того, высокие логистические издержки оградили экспорт яиц за пределы региона, что также повлияло на снижение цен.Непродовольственные товары в целом дорожали умеренно, а в некоторых сегментах наблюдалось снижение цен. В частности, подешевели компьютеры и телевизоры – из-за ослабления спроса, укрепления рубля и наличия товарных запасов на складах.На фоне этих процессов Центробанк продолжает сохранять высокую ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как отметила Елена Денисенко, такие меры необходимы для сдерживания инфляции."Такая временная мера позволит охладить кредитование, что, в свою очередь, замедлит спрос. В это время организации нарастят производство товаров и услуг. То есть на рынке будет достигнут баланс спроса и предложения, а рост цен на товары и услуги замедлится", – подчеркнула она.По прогнозу Банка России, инфляция вернется к целевому уровню 4% к 2026 году и будет оставаться вблизи этой отметки в дальнейшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на недвижимость в Крыму: 5 причин ростаРубль – в рост: почему снижается доллар и что делать со сбережениямиВ марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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