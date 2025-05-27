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Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник
Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник, 27 мая, погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. На смену тропического тепла в Крым начнет поступать воздушная масса умеренных... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T00:01
2025-05-27T00:01
2025-05-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 27 мая, погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. На смену тропического тепла в Крым начнет поступать воздушная масса умеренных широт. На большей территории полуострова пройдут дожди, местами сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +19...+21.В Севастополе поблачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов, днем +19...+23.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник
В Крыму 27 мая ожидаются дожди с грозами - гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 27 мая, погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. На смену тропического тепла в Крым начнет поступать воздушная масса умеренных широт. На большей территории полуострова пройдут дожди, местами сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…20 градусов тепла; днем +19…+24 градуса, в горах +13…+18", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +19...+21.
В Севастополе поблачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов, днем +19...+23.
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