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Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник
Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник, 27 мая, погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. На смену тропического тепла в Крым начнет поступать воздушная масса умеренных... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T00:01
2025-05-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 27 мая, погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. На смену тропического тепла в Крым начнет поступать воздушная масса умеренных широт. На большей территории полуострова пройдут дожди, местами сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +19...+21.В Севастополе поблачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов, днем +19...+23.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник

В Крыму 27 мая ожидаются дожди с грозами - гидрометцентр

00:01 27.05.2025
 
© Официальный канал администрации Тимашевского районаДождь
Дождь
© Официальный канал администрации Тимашевского района
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 27 мая, погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. На смену тропического тепла в Крым начнет поступать воздушная масса умеренных широт. На большей территории полуострова пройдут дожди, местами сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…20 градусов тепла; днем +19…+24 градуса, в горах +13…+18", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +19...+21.
В Севастополе поблачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов, днем +19...+23.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 мая
23:33В Германии опровергли слова Мерца о снятии ограничений на удары вглубь РФ
23:25Снятие ограничения на дальнобойное оружие и ответ Трампу – главное
22:56Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной
22:38Автомобиль на скорости въехал в толпу фанатов в Ливерпуле
22:29Алый Крым: на полуострове период цветения маков
21:57В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли
21:29Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение
21:02Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властей
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