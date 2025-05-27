https://crimea.ria.ru/20250527/dozhdi-i-grozy---prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1146693985.html

Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник

Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник, 27 мая, погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. На смену тропического тепла в Крым начнет поступать воздушная масса умеренных... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T00:01

2025-05-27T00:01

2025-05-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 27 мая, погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. На смену тропического тепла в Крым начнет поступать воздушная масса умеренных широт. На большей территории полуострова пройдут дожди, местами сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +19...+21.В Севастополе поблачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов, днем +19...+23.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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