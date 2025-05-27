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Девять россиян погибли и 117 ранены от атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Девять россиян погибли и 117 ранены от атак ВСУ за неделю
Девять россиян погибли и 117 ранены от атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Девять россиян погибли и 117 ранены от атак ВСУ за неделю
В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали. Об этом заявил РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T07:37
2025-05-27T08:04
родион мирошник
обстрелы всу
происшествия
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Он уточнил, что по гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2187 боеприпасов.За предыдущую неделю с 12 по 18 мая от ударов боевиков ВСУ по гражданским объектам в России погибли 17 человек, пострадавших мирных граждан - более ста. Всего за месяц от атак киевского режима на регионы РФ погибли 59 человек, в том числе пятеро детей, раненых мирных граждан более 400, среди них 21 ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей пострадали при атаках ВСУ на регионы РоссииДва спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской областиГде пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, обстрелы всу, происшествия, россия, новости
Девять россиян погибли и 117 ранены от атак ВСУ за неделю

Мирошник: за неделю ВСУ ударили 2187 раз по гражданским объектам РФ – погибли 9 человек

07:37 27.05.2025 (обновлено: 08:04 27.05.2025)
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаПоследствия атаки ВСУ на ДНР
Последствия атаки ВСУ на ДНР
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За неделю с 19 по 25 мая от обстрелов нацистов пострадали 126 мирных жителей: ранены 117 человек, в том числе девять несовершеннолетних, погибли девять человек", – написал Мирошник в Telegram-канале.
Он уточнил, что по гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2187 боеприпасов.
За предыдущую неделю с 12 по 18 мая от ударов боевиков ВСУ по гражданским объектам в России погибли 17 человек, пострадавших мирных граждан - более ста. Всего за месяц от атак киевского режима на регионы РФ погибли 59 человек, в том числе пятеро детей, раненых мирных граждан более 400, среди них 21 ребенок.
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