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Армия России освободила село Старая Николаевка в ДНР - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Армия России освободила село Старая Николаевка в ДНР
Армия России освободила село Старая Николаевка в ДНР - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Армия России освободила село Старая Николаевка в ДНР
Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T12:35
2025-05-27T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.Накануне российские военные освободили в Сумской области населенные пункты Владимировка и Беловоды. До этого стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР.Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщали, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. В свою очередь российские войска в ответ на действия киевского режима нанесли удары по военным объектам в Одессе и еще ряде областей Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Романовку в ДНРРоссийские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской областиАрмия России освободила три населенных пункта
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россия, украина, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), события в донбассе
Армия России освободила село Старая Николаевка в ДНР

Минобороны РФ: российские военные освободили село Старая Николаевка в ДНР

12:35 27.05.2025 (обновлено: 12:36 27.05.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБоевая работа наводчика орудия "Гиацинт-Б" ВС РФ в Херсонской области.
Боевая работа наводчика орудия Гиацинт-Б ВС РФ в Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Старая Николаевка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Накануне российские военные освободили в Сумской области населенные пункты Владимировка и Беловоды. До этого стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР.
Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщали, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. В свою очередь российские войска в ответ на действия киевского режима нанесли удары по военным объектам в Одессе и еще ряде областей Украины.
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