Рейтинг@Mail.ru
99 беспилотников ВСУ сбиты над Россией - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250527/99-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-rossiey--1146733969.html
99 беспилотников ВСУ сбиты над Россией
99 беспилотников ВСУ сбиты над Россией - РИА Новости Крым, 27.05.2025
99 беспилотников ВСУ сбиты над Россией
Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T07:08
2025-05-27T07:15
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
белгородская область
воронежская область
владимирская область
калужская область
тульская область
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, в период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что на востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, пожар уже потушен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
воронежская область
владимирская область
калужская область
тульская область
ростовская область
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, белгородская область, воронежская область, владимирская область, калужская область, тульская область, ростовская область, липецкая область, новости
99 беспилотников ВСУ сбиты над Россией

Над семью регионами России за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников

07:08 27.05.2025 (обновлено: 07:15 27.05.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, в период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
"56 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 25 – над Воронежской областью, семь БПЛА – над Владимирской, пять – над Калужской,️ четыре БПЛА – над территорией Тульской области и по одному над Ростовской и Липецкой областями", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что на востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, пожар уже потушен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьБелгородская областьВоронежская областьВладимирская областьКалужская областьТульская областьРостовская областьЛипецкая областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:58Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения
08:33Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете
08:15Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристов
08:03История и современность библиотечного дела в России - инфографика
07:41Крым - Петербургу: что крымского есть в северной столице
07:37Девять россиян погибли и 117 ранены от атак ВСУ за неделю
07:0899 беспилотников ВСУ сбиты над Россией
06:48Более 20 беспилотников пытались атаковать Воронежскую область
06:36В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты
06:05Миллион за "квадрат": обзор рынка жилья в Крыму
00:01Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 мая
23:33В Германии опровергли слова Мерца о снятии ограничений на удары вглубь РФ
23:25Снятие ограничения на дальнобойное оружие и ответ Трампу – главное
22:56Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной
22:38Автомобиль на скорости въехал в толпу фанатов в Ливерпуле
22:29Алый Крым: на полуострове период цветения маков
21:57В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли
21:29Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение
21:02Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властей
Лента новостейМолния