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99 беспилотников ВСУ сбиты над Россией
99 беспилотников ВСУ сбиты над Россией - РИА Новости Крым, 27.05.2025
99 беспилотников ВСУ сбиты над Россией
Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T07:08
2025-05-27T07:08
2025-05-27T07:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, в период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что на востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, пожар уже потушен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, белгородская область, воронежская область, владимирская область, калужская область, тульская область, ростовская область, липецкая область, новости
99 беспилотников ВСУ сбиты над Россией
Над семью регионами России за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников
07:08 27.05.2025 (обновлено: 07:15 27.05.2025)