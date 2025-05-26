https://crimea.ria.ru/20250526/vynuzhdennaya-chast-shou---chto-oznachayut-slova-trampa-o-putine-1146727018.html

Вынужденная часть шоу - что означают слова Трампа о Путине

Вынужденная часть шоу - что означают слова Трампа о Путине - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Вынужденная часть шоу - что означают слова Трампа о Путине

Недавняя критика американского лидера Дональда Трампа, которой он подверг действия президента России Владимира Путина, является вынужденной частью шоу, но не... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T18:02

2025-05-26T18:02

2025-05-26T18:02

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

мнения

дональд трамп

владимир путин (политик)

россия

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Недавняя критика американского лидера Дональда Трампа, которой он подверг действия президента России Владимира Путина, является вынужденной частью шоу, но не отражением истинного мнения и тем более намерений. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что всегда ладил с российским лидером, но теперь якобы не знает, "что произошло с Путиным", который посылает ракеты в города, отметив, что ему это не нравится и он теперь рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против Российской Федерации.По словам Колесниченко, "Трампу приходится сегодня очень непросто" в своей собственной стране, поэтому впечатляться его словами сильно не нужно. А следует обращать внимание, при каких обстоятельствах он их говорит, кому именно адресует и с какой целью, сказал эксперт.Он отметил, что в том же своем спиче Трамп сказал, что по вине главы киевского режима Владимира Зеленского, который не умеет вести переговоры, "у Украины проблемы были, есть и будут"."А, например, после переговоров в Стамбуле четко и однозначно заявил, что Украина не должна гавкать на государство, которое в десять раз больше", – заметил Колесниченко.Политолог подчеркнул, что "в американском обществе внешняя и внутренняя политика больше напоминает шоу, и задача Трампа сегодня вести себя как шоумен".При этом главная работа президента - защищать свою страну, а потому "если кому-то наш президент не нравится, то это их личные проблемы", заметил он.Колесниченко считает, что противоречивые день ото дня высказывания Трампа, как и представителей его команды, в частности госсекретаря США Марко Рубио, "нужно воспринимать, оценивать, но при этом продолжать делать то, что делалось до сегодняшнего дня"."А именно активно продолжать внутреннюю и внешнюю военную политику и специальную военную операцию", – уточнил Колесниченко.По его мнению, недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом был для последнего "очень сложный". А вообще все, что происходит последние несколько месяцев в части разрешения украинского конфликта – "это высший пилотаж российской дипломатии", уверен эксперт."Мы являемся участниками большой информационной войны, которая бывает порой гораздо более разрушительна, чем боевые действия... Не принято политологам высказывать личное мнение, но я просто в восторге от заслуг и побед, от той позиции, которую наш президент продемонстрировал, и того, как и наша делегация (действовала), поскольку это отражение того мандата, который выписал президент", - подытожил Горбачев.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя выпад американского лидера в адрес президента России Владимира Путина, отметил, что грубость Трампа лишь подтверждает, что он часто выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, мнения, дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, политика