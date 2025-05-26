https://crimea.ria.ru/20250526/vo-vlasti-tropicheskoy-vozdushnoy-massy-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1146690632.html

Во власти тропической воздушной массы: погода в Крыму в понедельник

Во власти тропической воздушной массы: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Во власти тропической воздушной массы: погода в Крыму в понедельник

В понедельник на полуострове сохранится теплая погода, обусловленная выносом тропической воздушной массы по юго-западной периферии антициклона. Ночью без... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-26T00:01

2025-05-26T00:01

2025-05-25T19:29

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове сохранится теплая погода, обусловленная выносом тропической воздушной массы по юго-западной периферии антициклона. Ночью без осадков, днем в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +27...+29.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +16...+18 градусов, днем +24...+26.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250525/na-krym-dvizhetsya-opasnaya-pogoda--preduprezhdenie-mchs-1146689275.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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