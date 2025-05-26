Рейтинг@Mail.ru
Во власти тропической воздушной массы: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250526/vo-vlasti-tropicheskoy-vozdushnoy-massy-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1146690632.html
Во власти тропической воздушной массы: погода в Крыму в понедельник
Во власти тропической воздушной массы: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Во власти тропической воздушной массы: погода в Крыму в понедельник
В понедельник на полуострове сохранится теплая погода, обусловленная выносом тропической воздушной массы по юго-западной периферии антициклона. Ночью без... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-26T00:01
2025-05-25T19:29
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132389891_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_6b4c0cafb38d6431a6284038ab73e9ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове сохранится теплая погода, обусловленная выносом тропической воздушной массы по юго-западной периферии антициклона. Ночью без осадков, днем в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +27...+29.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +16...+18 градусов, днем +24...+26.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250525/na-krym-dvizhetsya-opasnaya-pogoda--preduprezhdenie-mchs-1146689275.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132389891_150:0:1279:847_1920x0_80_0_0_7f37699f49d03c644cafdc4c06f58e8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Во власти тропической воздушной массы: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +30 и в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди

00:01 26.05.2025
 
© РИА Новости КрымСолнечная погода
Солнечная погода - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове сохранится теплая погода, обусловленная выносом тропической воздушной массы по юго-западной периферии антициклона. Ночью без осадков, днем в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +21…+26, в степных и предгорных районах до +30 градусов, в горах +18…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +16...+18 градусов, днем +24...+26.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Горит сухая трава. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Вчера, 10:32
На Крым движется опасная погода – предупреждение МЧС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Во власти тропической воздушной массы: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 26 мая
23:37В Белгородской области после подрыва поезда сформирован оперштаб
22:15Завершение обмена пленными и атаки дронов на регионы РФ – главное за день
21:43Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня
21:22Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
21:16Как не стать жертвой угона велосипеда – советы МВД
20:54Крымчане задолжали 800 миллионов рублей по алиментам
20:28Когда в Крыму появится кумысолечение
20:05Ведро воды на "квадрат" и падение температур – погода в Крыму на неделе
19:51На пожаре в жилом доме на Кубани пострадали квартиры на четырех этажах
19:31В каждом городе Крыма должен быть социальный приют для бездомных – мнение
19:06Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон
18:33Зеленский ввел санкции против помощника Кадырова
18:22В аэропортах Москвы сняли ограничения
18:10Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы
17:40Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли
17:02ВСУ снова пытаются атаковать Москву – в столице закрыты три аэропорта
16:43Налеты дронов ВСУ и создание буферной зоны на Украине – главное за неделю
16:15Крымский мост: очередь за два часа выросла почти в два раза
Лента новостейМолния