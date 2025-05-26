https://crimea.ria.ru/20250526/v-sevastopole-k-kupalnomu-sezonu-podgotovili-vosem-plyazhey-1146720713.html

В Севастополе к купальному сезону подготовили восемь пляжей

В Севастополе к купальному сезону подготовили восемь пляжей - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Севастополе к купальному сезону подготовили восемь пляжей

Севастополь готовится к купальному сезону, сотрудники департамента городского хозяйства уже подготовили восемь пляжей. Об этом рассказали в правительстве... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T17:37

2025-05-26T17:37

2025-05-26T17:55

новости севастополя

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пляжи

курортный сезон

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Севастополь готовится к купальному сезону, сотрудники департамента городского хозяйства уже подготовили восемь пляжей. Об этом рассказали в правительстве города.В городском правительстве добавили, что работа продолжается. Уже подготовили уборные, кабинки для переодевания и душевые, 12 матросов-спасателей прошли обучение. Водолазное обследование дна, результаты анализа воды и почвы показали, что отдых здесь безопасный."На пляже в Орловке есть спортивная и детские площадки, а также инфраструктура для маломобильных граждан", – рассказали в правительстве Севастополя.Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации", член рабочей группы по обследованию пляжей Сергей Маковей заявил, что в ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для маломобильных групп населения.Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что состояние морской воды, рыбы и песка на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихПляжи Ялты будут усиленно мониторить – властиАлупка готова к курортному сезону 2025: что ожидает гостей "Лисьей норы"

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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