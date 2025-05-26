https://crimea.ria.ru/20250526/v-sevastopole-k-kupalnomu-sezonu-podgotovili-vosem-plyazhey-1146720713.html
В Севастополе к купальному сезону подготовили восемь пляжей
В Севастополе к купальному сезону подготовили восемь пляжей - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Севастополе к купальному сезону подготовили восемь пляжей
Севастополь готовится к купальному сезону, сотрудники департамента городского хозяйства уже подготовили восемь пляжей. Об этом рассказали в правительстве... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T17:37
2025-05-26T17:37
2025-05-26T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Севастополь готовится к купальному сезону, сотрудники департамента городского хозяйства уже подготовили восемь пляжей. Об этом рассказали в правительстве города.В городском правительстве добавили, что работа продолжается. Уже подготовили уборные, кабинки для переодевания и душевые, 12 матросов-спасателей прошли обучение. Водолазное обследование дна, результаты анализа воды и почвы показали, что отдых здесь безопасный."На пляже в Орловке есть спортивная и детские площадки, а также инфраструктура для маломобильных граждан", – рассказали в правительстве Севастополя.Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации", член рабочей группы по обследованию пляжей Сергей Маковей заявил, что в ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для маломобильных групп населения.Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что состояние морской воды, рыбы и песка на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихПляжи Ялты будут усиленно мониторить – властиАлупка готова к курортному сезону 2025: что ожидает гостей "Лисьей норы"
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новости севастополя, правительство севастополя, пляжи, курортный сезон, севастополь
В Севастополе к купальному сезону подготовили восемь пляжей
В Севастополе к купальному сезону подготовили восемь пляжей и обучили матросов-спасателей
17:37 26.05.2025 (обновлено: 17:55 26.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Севастополь готовится к купальному сезону, сотрудники департамента городского хозяйства уже подготовили восемь пляжей. Об этом рассказали в правительстве города.
"По поручению губернатора сотрудники департамента городского хозяйства уже проверили пляжи: "Солдатский", "Любимовка", "Нахимовец", "Солнечный", "Хрустальный", "Песочный", "Аквамарин" и пляж парка Победы", – сказано в сообщении.
В городском правительстве добавили, что работа продолжается. Уже подготовили уборные, кабинки для переодевания и душевые, 12 матросов-спасателей прошли обучение. Водолазное обследование дна, результаты анализа воды и почвы показали, что отдых здесь безопасный.
"На пляже в Орловке есть спортивная и детские площадки, а также инфраструктура для маломобильных граждан", – рассказали в правительстве Севастополя.
Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации", член рабочей группы по обследованию пляжей Сергей Маковей заявил, что в ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей
к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для маломобильных групп населения.