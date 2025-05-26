Рейтинг@Mail.ru
В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250526/v-ryazani-na-musoropererabatyvayuschem-zavode-nashli-telo-mladentsa-1146716124.html
В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего завода в Рязани, сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T11:47
2025-05-26T11:50
рязань
новости
происшествия
прокуратура рязанской области
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего завода в Рязани, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку по данному факту организовала прокуратура Рязанской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СКТело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в КоломнеМать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области
рязань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bbb31f19fdcd72e6bcb875d729f1238a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рязань, новости, происшествия, прокуратура рязанской области, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца

Тело младенца нашли на мусороперерабатывающем заводе в Рязани

11:47 26.05.2025 (обновлено: 11:50 26.05.2025)
 
Место преступления
Место преступления
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего завода в Рязани, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.

"Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани", – сказано в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку по данному факту организовала прокуратура Рязанской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК
Тело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в Коломне
Мать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области
РязаньНовостиПроисшествияПрокуратура Рязанской областиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22Когда в школах России появятся единые учебники по всем предметам
14:14Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда
14:04В Ростовской области пенсионер открыл огонь по подросткам за сбор черешни
13:51В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизни
13:30Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина
13:21Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта
13:03В Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверка
12:43Новости СВО: российские войска давят противника по всей линии фронта
12:17Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине
12:08Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области
12:06В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов
11:47В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
11:32В Севастополе ограничивают движение грузовиков
11:14Крымский мост: очередь выросла в два раза за час
11:05В Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов
10:43"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО
10:21Крымский мост сейчас: начала расти очередь со стороны Кубани
10:12В Белгородской области восстановили движение после подрыва поезда
10:04В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина
10:00Тысячи людей без света - что происходит с электричеством в Крыму
Лента новостейМолния