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В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего завода в Рязани, сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T11:47
2025-05-26T11:47
2025-05-26T11:50
рязань
новости
происшествия
прокуратура рязанской области
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего завода в Рязани, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку по данному факту организовала прокуратура Рязанской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СКТело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в КоломнеМать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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рязань, новости, происшествия, прокуратура рязанской области, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
Тело младенца нашли на мусороперерабатывающем заводе в Рязани
11:47 26.05.2025 (обновлено: 11:50 26.05.2025)