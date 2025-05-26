https://crimea.ria.ru/20250526/v-ryazani-na-musoropererabatyvayuschem-zavode-nashli-telo-mladentsa-1146716124.html

В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца

В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца

Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего завода в Рязани, сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T11:47

2025-05-26T11:47

2025-05-26T11:50

рязань

новости

происшествия

прокуратура рязанской области

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего завода в Рязани, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку по данному факту организовала прокуратура Рязанской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СКТело младенца нашли в подвале в канализации жилого дома в КоломнеМать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области

рязань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязань, новости, происшествия, прокуратура рязанской области, ск рф (следственный комитет российской федерации)