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В Ростовской области пенсионер открыл огонь по подросткам за сбор черешни
В Ростовской области пенсионер открыл огонь по подросткам за сбор черешни - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Ростовской области пенсионер открыл огонь по подросткам за сбор черешни
В Пролетарске Ростовской области пенсионер выстрелил из пневматического оружия в подростков, собиравших черешню на его участке, одна пуля попала в девочку. Об... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T14:04
2025-05-26T14:04
2025-05-26T14:05
россия
ростовская область
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
дети
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Пролетарске Ростовской области пенсионер выстрелил из пневматического оружия в подростков, собиравших черешню на его участке, одна пуля попала в девочку. Об этом сообщили в главке МВЛ России по Ростовской области.В полицию обратилась женщина, заявляющая что в ее несовершеннолетнюю дочь стрелял мужчина – предположительно из пневматического оружия. На место происшествия оперативно прибыла полиция. Как выяснилось, трое подростков пробрались на территорию чужого частного дома и стали собирать черешню. вышедший на шум 68-летний хозяин сначала прикрикнул на детей, а затем выстрелил. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки осквернили могилу – проводится проверкаСуд оштрафовал крымчанку за покупку мопеда для несовершеннолетнего сына9-летний ребенок угнал машину на Кубани
россия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, ростовская область, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), дети, оружие
В Ростовской области пенсионер открыл огонь по подросткам за сбор черешни
В Ростовской области мужчина открыл стрельбу по подросткам за сбор черешни на его участке
14:04 26.05.2025 (обновлено: 14:05 26.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Пролетарске Ростовской области пенсионер выстрелил из пневматического оружия в подростков, собиравших черешню на его участке, одна пуля попала в девочку. Об этом сообщили в главке МВЛ России по Ростовской области.
В полицию обратилась женщина, заявляющая что в ее несовершеннолетнюю дочь стрелял мужчина – предположительно из пневматического оружия. На место происшествия оперативно прибыла полиция.
Как выяснилось, трое подростков пробрались на территорию чужого частного дома и стали собирать черешню. вышедший на шум 68-летний хозяин сначала прикрикнул на детей, а затем выстрелил.
"Одна из пуль попала в несовершеннолетнюю. В настоящее время оружие изъято, правоохранители продолжают мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего", – отметили в ведомстве.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.
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