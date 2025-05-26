https://crimea.ria.ru/20250526/v-rostovskoy-oblasti-pensioner-otkryl-ogon-po-podrostkam-za-sbor-chereshni-1146721606.html

В Ростовской области пенсионер открыл огонь по подросткам за сбор черешни

В Ростовской области пенсионер открыл огонь по подросткам за сбор черешни - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Ростовской области пенсионер открыл огонь по подросткам за сбор черешни

В Пролетарске Ростовской области пенсионер выстрелил из пневматического оружия в подростков, собиравших черешню на его участке, одна пуля попала в девочку. Об... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T14:04

2025-05-26T14:04

2025-05-26T14:05

россия

ростовская область

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

дети

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Пролетарске Ростовской области пенсионер выстрелил из пневматического оружия в подростков, собиравших черешню на его участке, одна пуля попала в девочку. Об этом сообщили в главке МВЛ России по Ростовской области.В полицию обратилась женщина, заявляющая что в ее несовершеннолетнюю дочь стрелял мужчина – предположительно из пневматического оружия. На место происшествия оперативно прибыла полиция. Как выяснилось, трое подростков пробрались на территорию чужого частного дома и стали собирать черешню. вышедший на шум 68-летний хозяин сначала прикрикнул на детей, а затем выстрелил. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки осквернили могилу – проводится проверкаСуд оштрафовал крымчанку за покупку мопеда для несовершеннолетнего сына9-летний ребенок угнал машину на Кубани

россия

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), дети, оружие