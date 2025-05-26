https://crimea.ria.ru/20250526/v-rossii-zhestko-otvetili-na-grubost-trampa-v-adres-putina-1146712454.html

В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина

В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина

Президенту США Дональду Трампу пора перестать брать на веру все, что ему говорят чиновники из ЕС, и самому объективно и досконально разбираться в ситуации... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T10:04

2025-05-26T10:04

2025-05-26T10:04

россия

новости

внешняя политика

константин косачев

владимир путин (политик)

дональд трамп

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Президенту США Дональду Трампу пора перестать брать на веру все, что ему говорят чиновники из ЕС, и самому объективно и досконально разбираться в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя выпад американского лидера в адрес президента России Владимира Путина.Трамп ранее заявил, что ему "не нравятся" массированные удары Вооруженных сил РФ пор объектам на Украине, и назвал действия президента РФ "неприемлемыми". По его словам, он рассматривает введение дополнительных санкций против Москвы.Сенатор отметил, что на самом деле "сошел с ума" исключительно глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи ракеты и "беспилотники бьют не по целям, а по площадям, неразборчиво и цинично". Эти удары, по словам Косачева, "провоцируют возмездие, которое зеленские и фондерляйены выдают за агрессию".Политик выразил уверенность, что зона ответственности Трампа сейчас – "разбираться в ситуации объективно и досконально, а не со слов собеседников". Это означает, что американскому лидеру нужно признать очевидное - российские ракеты и беспилотники бьют исключительно по военным и точечным целям, подчеркнул вице-спикер Совфеда.Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на УкраинеРазговор Путина и Трампа – генсек НАТО сделал заявлениеТрамп назвал ошибкой исключение России из "Большой восьмерки"

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россия, новости, внешняя политика, константин косачев, владимир путин (политик), дональд трамп, владимир зеленский