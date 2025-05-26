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В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина
В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина
Президенту США Дональду Трампу пора перестать брать на веру все, что ему говорят чиновники из ЕС, и самому объективно и досконально разбираться в ситуации... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T10:04
2025-05-26T10:04
россия
новости
внешняя политика
константин косачев
владимир путин (политик)
дональд трамп
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Президенту США Дональду Трампу пора перестать брать на веру все, что ему говорят чиновники из ЕС, и самому объективно и досконально разбираться в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя выпад американского лидера в адрес президента России Владимира Путина.Трамп ранее заявил, что ему "не нравятся" массированные удары Вооруженных сил РФ пор объектам на Украине, и назвал действия президента РФ "неприемлемыми". По его словам, он рассматривает введение дополнительных санкций против Москвы.Сенатор отметил, что на самом деле "сошел с ума" исключительно глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи ракеты и "беспилотники бьют не по целям, а по площадям, неразборчиво и цинично". Эти удары, по словам Косачева, "провоцируют возмездие, которое зеленские и фондерляйены выдают за агрессию".Политик выразил уверенность, что зона ответственности Трампа сейчас – "разбираться в ситуации объективно и досконально, а не со слов собеседников". Это означает, что американскому лидеру нужно признать очевидное - российские ракеты и беспилотники бьют исключительно по военным и точечным целям, подчеркнул вице-спикер Совфеда.Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на УкраинеРазговор Путина и Трампа – генсек НАТО сделал заявлениеТрамп назвал ошибкой исключение России из "Большой восьмерки"
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россия, новости, внешняя политика, константин косачев, владимир путин (политик), дональд трамп, владимир зеленский
В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина

В Совфеде призвали Трампа не верить на слово ЕС и разобраться в ситуации с Украиной

10:04 26.05.2025
 
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo Win McNamee
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Президенту США Дональду Трампу пора перестать брать на веру все, что ему говорят чиновники из ЕС, и самому объективно и досконально разбираться в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя выпад американского лидера в адрес президента России Владимира Путина.
Трамп ранее заявил, что ему "не нравятся" массированные удары Вооруженных сил РФ пор объектам на Украине, и назвал действия президента РФ "неприемлемыми". По его словам, он рассматривает введение дополнительных санкций против Москвы.
"Грубость Трампа в отношении президента России лишь подтверждает, что он часто выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника. В данном случае - Урсулы фон дер Ляйен (главы Еврокомиссии – ред.), с которой Трамп поговорил по телефону накануне вечером и которая не могла не поделиться с ним клокочущей ненавистью к России", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что на самом деле "сошел с ума" исключительно глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи ракеты и "беспилотники бьют не по целям, а по площадям, неразборчиво и цинично". Эти удары, по словам Косачева, "провоцируют возмездие, которое зеленские и фондерляйены выдают за агрессию".
Политик выразил уверенность, что зона ответственности Трампа сейчас – "разбираться в ситуации объективно и досконально, а не со слов собеседников". Это означает, что американскому лидеру нужно признать очевидное - российские ракеты и беспилотники бьют исключительно по военным и точечным целям, подчеркнул вице-спикер Совфеда.
"В этом смысле Трампу надо либо разнообразить собеседников, либо перестать брать на веру все, что они льют в его доверчивые уши", - заключил Косачев.
Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи.
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РоссияНовостиВнешняя политикаКонстантин КосачевВладимир Путин (политик)Дональд ТрампВладимир Зеленский
 
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