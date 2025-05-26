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В Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверка
В Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверка - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверка
Прокуратура Крыма проверяет сообщения в соцсетях об осквернении подростками могилы в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T13:03
2025-05-26T13:03
2025-05-26T14:06
джанкойский район
прокуратура республики крым
новости крыма
происшествия
кладбище
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверяет сообщения в соцсетях об осквернении подростками могилы в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал видео, на котором юноша и девушка разрушают одно из надгробий на кладбище.В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьями подростков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора ФедорчакаДело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал докладОсквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срок
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джанкойский район, прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, кладбище
В Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверка
В Крыму прокуратура проверяет информацию об осквернении подростками могилы под Джанкоем
13:03 26.05.2025 (обновлено: 14:06 26.05.2025)