https://crimea.ria.ru/20250526/v-krymu-podrostki-oskvernili-mogilu--provoditsya-proverka-1146718244.html

В Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверка

В Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверка - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверка

Прокуратура Крыма проверяет сообщения в соцсетях об осквернении подростками могилы в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T13:03

2025-05-26T13:03

2025-05-26T14:06

джанкойский район

прокуратура республики крым

новости крыма

происшествия

кладбище

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверяет сообщения в соцсетях об осквернении подростками могилы в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал видео, на котором юноша и девушка разрушают одно из надгробий на кладбище.В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьями подростков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора ФедорчакаДело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал докладОсквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срок

джанкойский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкойский район, прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, кладбище