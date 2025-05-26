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В Крыму назвали изначальную проблему Украины - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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В Крыму назвали изначальную проблему Украины
В Крыму назвали изначальную проблему Украины - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Крыму назвали изначальную проблему Украины
Создание государства Украина было колоссальной ошибкой, так как этим воспользовались западные элиты для реализации антироссийских планов. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T07:52
2025-05-26T07:54
мнения
владимир константинов
политика
история
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Создание государства Украина было колоссальной ошибкой, так как этим воспользовались западные элиты для реализации антироссийских планов. Такое мнение РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.По его мнению, Россия не просто ненавистна коллективному западу, а нужна как образ врага для решения их внутренних проблем."Это работает веками. Вот и теперь евробюрократия стремится централизовать Евросоюз, выкачать из европейцев деньги на оружие. И для всего этого им необходим образ врага", – сказал глава крымского парламента.По мнению Константинова, Украина стала инструментом, с помощью которого коллективный запад провоцирует Россию."Если бы ее (Украины – ред.) не было, Брюссель должен был бы ее выдумать", – подытожил глава парламента РК.Когда на Украине "намаются в своих Европах", украинский народ вернется в Русский мир, куда его приведет новый Богдан Хмельницкий. Такое мнение Константинов высказал ранее. И назвал истерикой заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов РФ. Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка, подчеркнул глава парламента РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по Украине Референдум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 году
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мнения, владимир константинов, политика, история, украина
В Крыму назвали изначальную проблему Украины

В Крыму считают изначальной проблемой Украины попытки дать ей государственность

07:52 26.05.2025 (обновлено: 07:54 26.05.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкДень Конституции Украины
День Конституции Украины - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Евгений Котенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Создание государства Украина было колоссальной ошибкой, так как этим воспользовались западные элиты для реализации антироссийских планов. Такое мнение РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Изначальная проблема и колоссальная ошибка – это создание самой Украины и попытки дать ей государственность. Имея границы с Россией и Европой, она становится лакомым куском для всех западных элит, чтобы через нее устраивать попытки уничтожения России", – сказал Константинов.

По его мнению, Россия не просто ненавистна коллективному западу, а нужна как образ врага для решения их внутренних проблем.
"Это работает веками. Вот и теперь евробюрократия стремится централизовать Евросоюз, выкачать из европейцев деньги на оружие. И для всего этого им необходим образ врага", – сказал глава крымского парламента.
По мнению Константинова, Украина стала инструментом, с помощью которого коллективный запад провоцирует Россию.
"Если бы ее (Украины – ред.) не было, Брюссель должен был бы ее выдумать", – подытожил глава парламента РК.
Когда на Украине "намаются в своих Европах", украинский народ вернется в Русский мир, куда его приведет новый Богдан Хмельницкий. Такое мнение Константинов высказал ранее. И назвал истерикой заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов РФ. Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка, подчеркнул глава парламента РК.
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