https://crimea.ria.ru/20250526/v-krymu-munitsipalitetam-peredadut-tri-tysyachi-gektarov-selkhozzemli-1146728010.html
В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли
В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли
В Крыму более трех тысяч гектаров земли сельхозназначения передадут в собственность муниципалитетов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T21:57
2025-05-26T21:57
2025-05-26T21:57
лариса кулинич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120886933_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c3726200af46a7542c9d0744f80f4f16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму более трех тысяч гектаров земли сельхозназначения передадут в собственность муниципалитетов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич, отметив, что в Щелкино на этой земле организуют места массового отдыха.Так, в муниципальную собственность Красноперекопского района планируется передать два земельных участка сельхозназначения площадью, превышающей 2 900 гектаров. В собственность Белогорского района передадут семь земельных наделов сельхозназначения площадью более 500 гектаров.Кроме того, в собственность города Щелкино Ленинского района передадут три земельных участка, в будущем там планируют создать условия для массового отдыха жителей, включая обеспечение свободного доступа людей к водным объектам и их береговым полосам, уточнила Кулинич.Также с целью решения вопроса организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципальных образований землю передадут в муниципальную собственность Льговского сельского поселения Кировского района, Горностаевского сельского поселения Ленинского района и Скворцовского сельского поселения Симферопольского района, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в собственность трех муниципальных образований планируется передать здания для организации детских садов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120886933_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fd348fba6d86327582508bbcc95e803a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса кулинич
В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли
В Крыму более 3 тысяч га земли сельхозназначения передадут в собственность муниципалитетов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму более трех тысяч гектаров земли сельхозназначения передадут в собственность муниципалитетов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич, отметив, что в Щелкино на этой земле организуют места массового отдыха.
"Более трех тысяч гектаров земельных участков сельскохозяйственного назначения будут переданы в собственность муниципальных образований. Решение поддержано на очередном заседании профильного комитета Госсовета Республики Крым", - приводит слова Кулинич пресс-служба минимущества региона.
Так, в муниципальную собственность Красноперекопского района планируется передать два земельных участка сельхозназначения площадью, превышающей 2 900 гектаров. В собственность Белогорского района передадут семь земельных наделов сельхозназначения площадью более 500 гектаров.
Кроме того, в собственность города Щелкино Ленинского района передадут три земельных участка, в будущем там планируют создать условия для массового отдыха жителей, включая обеспечение свободного доступа людей к водным объектам и их береговым полосам, уточнила Кулинич.
Также с целью решения вопроса организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципальных образований землю передадут в муниципальную собственность Льговского сельского поселения Кировского района, Горностаевского сельского поселения Ленинского района и Скворцовского сельского поселения Симферопольского района, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что в собственность трех муниципальных образований планируется передать здания для организации детских садов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.