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В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли
В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли
В Крыму более трех тысяч гектаров земли сельхозназначения передадут в собственность муниципалитетов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T21:57
2025-05-26T21:57
лариса кулинич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму более трех тысяч гектаров земли сельхозназначения передадут в собственность муниципалитетов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич, отметив, что в Щелкино на этой земле организуют места массового отдыха.Так, в муниципальную собственность Красноперекопского района планируется передать два земельных участка сельхозназначения площадью, превышающей 2 900 гектаров. В собственность Белогорского района передадут семь земельных наделов сельхозназначения площадью более 500 гектаров.Кроме того, в собственность города Щелкино Ленинского района передадут три земельных участка, в будущем там планируют создать условия для массового отдыха жителей, включая обеспечение свободного доступа людей к водным объектам и их береговым полосам, уточнила Кулинич.Также с целью решения вопроса организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципальных образований землю передадут в муниципальную собственность Льговского сельского поселения Кировского района, Горностаевского сельского поселения Ленинского района и Скворцовского сельского поселения Симферопольского района, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в собственность трех муниципальных образований планируется передать здания для организации детских садов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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лариса кулинич
В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли

В Крыму более 3 тысяч га земли сельхозназначения передадут в собственность муниципалитетов

21:57 26.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗеленогорье
Зеленогорье - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму более трех тысяч гектаров земли сельхозназначения передадут в собственность муниципалитетов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич, отметив, что в Щелкино на этой земле организуют места массового отдыха.
"Более трех тысяч гектаров земельных участков сельскохозяйственного назначения будут переданы в собственность муниципальных образований. Решение поддержано на очередном заседании профильного комитета Госсовета Республики Крым", - приводит слова Кулинич пресс-служба минимущества региона.
Так, в муниципальную собственность Красноперекопского района планируется передать два земельных участка сельхозназначения площадью, превышающей 2 900 гектаров. В собственность Белогорского района передадут семь земельных наделов сельхозназначения площадью более 500 гектаров.
Кроме того, в собственность города Щелкино Ленинского района передадут три земельных участка, в будущем там планируют создать условия для массового отдыха жителей, включая обеспечение свободного доступа людей к водным объектам и их береговым полосам, уточнила Кулинич.
Также с целью решения вопроса организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципальных образований землю передадут в муниципальную собственность Льговского сельского поселения Кировского района, Горностаевского сельского поселения Ленинского района и Скворцовского сельского поселения Симферопольского района, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в собственность трех муниципальных образований планируется передать здания для организации детских садов.
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Лариса Кулинич
 
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