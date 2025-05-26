https://crimea.ria.ru/20250526/v-krymu-munitsipalitetam-peredadut-tri-tysyachi-gektarov-selkhozzemli-1146728010.html

В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли

В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли

В Крыму более трех тысяч гектаров земли сельхозназначения передадут в собственность муниципалитетов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T21:57

2025-05-26T21:57

2025-05-26T21:57

лариса кулинич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму более трех тысяч гектаров земли сельхозназначения передадут в собственность муниципалитетов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич, отметив, что в Щелкино на этой земле организуют места массового отдыха.Так, в муниципальную собственность Красноперекопского района планируется передать два земельных участка сельхозназначения площадью, превышающей 2 900 гектаров. В собственность Белогорского района передадут семь земельных наделов сельхозназначения площадью более 500 гектаров.Кроме того, в собственность города Щелкино Ленинского района передадут три земельных участка, в будущем там планируют создать условия для массового отдыха жителей, включая обеспечение свободного доступа людей к водным объектам и их береговым полосам, уточнила Кулинич.Также с целью решения вопроса организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципальных образований землю передадут в муниципальную собственность Льговского сельского поселения Кировского района, Горностаевского сельского поселения Ленинского района и Скворцовского сельского поселения Симферопольского района, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в собственность трех муниципальных образований планируется передать здания для организации детских садов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса кулинич