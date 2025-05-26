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В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллион - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллион
В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллион - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллион
Больше 30 килограммов нелегальной черной икры стоимостью 1,2 млн перевозил в багажнике своего автомобиля 39-летний житель Краснодара. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T16:07
2025-05-26T16:07
новости
краснодарский край
происшествия
мвд по краснодарскому краю
черная икра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Больше 30 килограммов нелегальной черной икры стоимостью 1,2 млн перевозил в багажнике своего автомобиля 39-летний житель Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, отметив, что груз изъят.Нелегальный товар был приобретен в Москве для последующей продажи в Краснодаре, уточнили правоохранители. В действиях мужчины, который перевозил деликатес без маркировки, усматриваются признаки ст. 171.1 и 258.1 УК РФ. Проводится проверка.Ранее официальный Telegram-канал МВД России сообщал, что больше трех тысяч литров этилового спирта изъяли полицейские в цехе по производству подпольного алкоголя в Ростовской области. По предварительной информации, коньяк, виски и водку сомнительного качества наладил местный 36-летний житель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиновой продукцииПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейниковВ Севастополе выявили нелегальных мигрантов в ходе рейда
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РИА Новости Крым
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новости, краснодарский край, происшествия, мвд по краснодарскому краю, черная икра
В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллион

Больше 30 килограммов нелегальной черной икры на 1,2 млн рублей изъяли в Краснодаре

16:07 26.05.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧерная икра
Черная икра - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Больше 30 килограммов нелегальной черной икры стоимостью 1,2 млн перевозил в багажнике своего автомобиля 39-летний житель Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, отметив, что груз изъят.
"На улице Бабушкина госавтоинспекторы остановили 39-летнего местного жителя за рулем Honda. В багажнике машины стражи порядка обнаружили более 30 кг черной икры в банках без документов. Стоимость нелегального груза составила 1,2 млн рублей", – говорится в сообщении.
Нелегальный товар был приобретен в Москве для последующей продажи в Краснодаре, уточнили правоохранители. В действиях мужчины, который перевозил деликатес без маркировки, усматриваются признаки ст. 171.1 и 258.1 УК РФ. Проводится проверка.
Ранее официальный Telegram-канал МВД России сообщал, что больше трех тысяч литров этилового спирта изъяли полицейские в цехе по производству подпольного алкоголя в Ростовской области. По предварительной информации, коньяк, виски и водку сомнительного качества наладил местный 36-летний житель.
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НовостиКраснодарский крайПроисшествияМВД по Краснодарскому краюЧерная икра
 
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