https://crimea.ria.ru/20250526/v-krasnodare-v-bagazhnike-mashiny-nashli-nelegalnuyu-chernuyu-ikru-na-million-1146725359.html

В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллион

В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллион - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллион

Больше 30 килограммов нелегальной черной икры стоимостью 1,2 млн перевозил в багажнике своего автомобиля 39-летний житель Краснодара. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T16:07

2025-05-26T16:07

2025-05-26T16:07

новости

краснодарский край

происшествия

мвд по краснодарскому краю

черная икра

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Больше 30 килограммов нелегальной черной икры стоимостью 1,2 млн перевозил в багажнике своего автомобиля 39-летний житель Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, отметив, что груз изъят.Нелегальный товар был приобретен в Москве для последующей продажи в Краснодаре, уточнили правоохранители. В действиях мужчины, который перевозил деликатес без маркировки, усматриваются признаки ст. 171.1 и 258.1 УК РФ. Проводится проверка.Ранее официальный Telegram-канал МВД России сообщал, что больше трех тысяч литров этилового спирта изъяли полицейские в цехе по производству подпольного алкоголя в Ростовской области. По предварительной информации, коньяк, виски и водку сомнительного качества наладил местный 36-летний житель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиновой продукцииПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейниковВ Севастополе выявили нелегальных мигрантов в ходе рейда

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, происшествия, мвд по краснодарскому краю, черная икра