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В Германии опровергли слова Мерца о снятии ограничений на удары вглубь РФ
В Германии опровергли слова Мерца о снятии ограничений на удары вглубь РФ - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Германии опровергли слова Мерца о снятии ограничений на удары вглубь РФ
Германия не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T23:33
2025-05-26T23:33
2025-05-26T23:29
германия
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
украина
россия
поставки западного оружия украине
новости
фридрих мерц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Германия не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль в ответ на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов, и Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ.Ранее Мерц уже допускал возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В качестве цели германский политик предлагал Крымский мост.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. А в российском МИД подчеркнули, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Затаились: когда Германия может передать Украине ракеты TaurusВ Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
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германия, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, украина, россия, поставки западного оружия украине, новости, фридрих мерц
В Германии опровергли слова Мерца о снятии ограничений на удары вглубь РФ
Вице-канцлер Германии опроверг слова Мерца о снятии ограничений на удары вглубь России