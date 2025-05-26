https://crimea.ria.ru/20250526/v-germanii-oprovergli-slova-mertsa-o-snyatii-ogranicheniy-na-udary-vglub-rf-1146733303.html

В Германии опровергли слова Мерца о снятии ограничений на удары вглубь РФ

В Германии опровергли слова Мерца о снятии ограничений на удары вглубь РФ - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Германии опровергли слова Мерца о снятии ограничений на удары вглубь РФ

Германия не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T23:33

2025-05-26T23:33

2025-05-26T23:29

германия

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

украина

россия

поставки западного оружия украине

новости

фридрих мерц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Германия не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль в ответ на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов, и Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ.Ранее Мерц уже допускал возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В качестве цели германский политик предлагал Крымский мост.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. А в российском МИД подчеркнули, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Затаились: когда Германия может передать Украине ракеты TaurusВ Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение

германия

украина

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, украина, россия, поставки западного оружия украине, новости, фридрих мерц