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В Белгородской области восстановили движение после подрыва поезда
В Белгородской области восстановили движение после подрыва поезда - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Белгородской области восстановили движение после подрыва поезда
Поврежденный участок железнодорожного пути восстановлен после подрыва поезда в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T10:12
2025-05-26T10:12
2025-05-26T10:18
новости
белгородская область
вячеслав гладков
железная дорога
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Поврежденный участок железнодорожного пути восстановлен после подрыва поезда в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Поздно вечером 25 мая стало известно, что в Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами в Новооскольском округе, в результате произошел взрыв. Был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва.Задержка движения составила до 2,5 часов. В настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, железная дорога, поезд
В Белгородской области восстановили движение после подрыва поезда
После подрыва поезда в Белгородской области восстановили движение на железной дороге
10:12 26.05.2025 (обновлено: 10:18 26.05.2025)