https://crimea.ria.ru/20250526/v-belgorodskoy-oblasti-vosstanovili-dvizhenie-posle-podryva-poezda-1146713303.html

В Белгородской области восстановили движение после подрыва поезда

В Белгородской области восстановили движение после подрыва поезда - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Белгородской области восстановили движение после подрыва поезда

Поврежденный участок железнодорожного пути восстановлен после подрыва поезда в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T10:12

2025-05-26T10:12

2025-05-26T10:18

новости

белгородская область

вячеслав гладков

железная дорога

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Поврежденный участок железнодорожного пути восстановлен после подрыва поезда в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Поздно вечером 25 мая стало известно, что в Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами в Новооскольском округе, в результате произошел взрыв. Был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва.Задержка движения составила до 2,5 часов. В настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, вячеслав гладков, железная дорога, поезд