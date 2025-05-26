https://crimea.ria.ru/20250526/tysyachi-lyudey-bez-sveta---chto-proiskhodit-s-elektrichestvom-v-krymu-1146711960.html

Тысячи людей без света - что происходит с электричеством в Крыму

Тысячи людей без света - что происходит с электричеством в Крыму - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Тысячи людей без света - что происходит с электричеством в Крыму

Судак, Евпатория и город Саки частично остались без электроснабжения из-за аварий на линиях. Об этом сообщают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T10:00

2025-05-26T10:00

2025-05-26T10:00

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евпатория

судак

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отключение электроэнергии в крыму

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Судак, Евпатория и город Саки частично остались без электроснабжения из-за аварий на линиях. Об этом сообщают в "Крымэнерго".Так, в Судаке без света остались 27 улиц и переулков: Приморская, Истрашкина, Ушакова, Морская, Октябрьская, Рыбачья, Шоссе туристов, Шоссе Восточное, Коммунальная, Гагарина, Ломоносова, Цветочная, Партизанская, Бирюзова, Мира, Виноградная, Яблоневая, Ленина. Нет электричества и на Мищенко, Мичурина, Адаманова, Танкистов, Почтовой, Спендиарова, Консульской, переулках Серный, Солнечный и прилегающих к ним улицах и переулках. Восстановить электроснабжение в Судаке планируют в течение 3-х часов.В Евпатории в понедельник утром оказались обесточены больше 10 улиц.Энергетики уже работают над устранением аварии, плановое время возобновления подачи ресурса – до 12.00.В Саках без электроэнергии остались больше 8 тысяч абонентов. В городе в 07:56 отключили Сакский РЭС на подстанции 110 кВ Саки. Обесточены 13 трансформаторных подстанций, 3778 точек поставок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Евпатории обесточена из-за аварии на сетяхВ Саках обесточены 13 трансформаторных подстанцийВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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