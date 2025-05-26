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Тысячи людей без света - что происходит с электричеством в Крыму
Тысячи людей без света - что происходит с электричеством в Крыму - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Тысячи людей без света - что происходит с электричеством в Крыму
Судак, Евпатория и город Саки частично остались без электроснабжения из-за аварий на линиях. Об этом сообщают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T10:00
2025-05-26T10:00
2025-05-26T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Судак, Евпатория и город Саки частично остались без электроснабжения из-за аварий на линиях. Об этом сообщают в "Крымэнерго".Так, в Судаке без света остались 27 улиц и переулков: Приморская, Истрашкина, Ушакова, Морская, Октябрьская, Рыбачья, Шоссе туристов, Шоссе Восточное, Коммунальная, Гагарина, Ломоносова, Цветочная, Партизанская, Бирюзова, Мира, Виноградная, Яблоневая, Ленина. Нет электричества и на Мищенко, Мичурина, Адаманова, Танкистов, Почтовой, Спендиарова, Консульской, переулках Серный, Солнечный и прилегающих к ним улицах и переулках. Восстановить электроснабжение в Судаке планируют в течение 3-х часов.В Евпатории в понедельник утром оказались обесточены больше 10 улиц.Энергетики уже работают над устранением аварии, плановое время возобновления подачи ресурса – до 12.00.В Саках без электроэнергии остались больше 8 тысяч абонентов. В городе в 07:56 отключили Сакский РЭС на подстанции 110 кВ Саки. Обесточены 13 трансформаторных подстанций, 3778 точек поставок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Евпатории обесточена из-за аварии на сетяхВ Саках обесточены 13 трансформаторных подстанцийВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, евпатория, судак, саки, отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя
Тысячи людей без света - что происходит с электричеством в Крыму
Массовые отключениях света произошли в Крыму из-за аварий на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Судак, Евпатория и город Саки частично остались без электроснабжения из-за аварий на линиях. Об этом сообщают в "Крымэнерго".
Так, в Судаке без света остались 27 улиц и переулков: Приморская, Истрашкина, Ушакова, Морская, Октябрьская, Рыбачья, Шоссе туристов, Шоссе Восточное, Коммунальная, Гагарина, Ломоносова, Цветочная, Партизанская, Бирюзова, Мира, Виноградная, Яблоневая, Ленина.
Нет электричества и на Мищенко, Мичурина, Адаманова, Танкистов, Почтовой, Спендиарова, Консульской, переулках Серный, Солнечный и прилегающих к ним улицах и переулках. Восстановить электроснабжение в Судаке планируют в течение 3-х часов.
"Без света проспект Ленина, улицы Белинского, Гоголя, Демышева, Дувановская, Кирова, Пушкина, Санаторская, Урицкого, Хозяйственная, проезд Гоголя и прилегающие к ним улицы и переулки", – говорится в сообщении.
Энергетики уже работают над устранением аварии, плановое время возобновления подачи ресурса – до 12.00.
В Саках без электроэнергии остались
больше 8 тысяч абонентов. В городе в 07:56 отключили Сакский РЭС на подстанции 110 кВ Саки. Обесточены 13 трансформаторных подстанций, 3778 точек поставок.
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