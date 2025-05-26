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Цены на недвижимость в Крыму: 5 причин роста
Цены на недвижимость в Крыму: 5 причин роста - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Цены на недвижимость в Крыму: 5 причин роста
Цены на недвижимость в Крыму продолжат расти, на то есть по меньшей мере пять веских причин. В эфире радио "Спутник в Крыму" их перечислила руководитель... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T19:45
2025-05-26T19:45
2025-05-26T19:45
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Цены на недвижимость в Крыму продолжат расти, на то есть по меньшей мере пять веских причин. В эфире радио "Спутник в Крыму" их перечислила руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.Одной из основных причин она назвала дефицит предложений в новостройках."У нас соотношение распроданности к строительной готовности составляет 89-90%. То есть, почти девяносто процентов новостроек продаются еще до ввода объекта в эксплуатацию. А нормальные цифры для строительной отрасли около 70%. В некоторых регионах еще меньше, допустим, в Краснодарском крае порядка 53%. То есть, у нас ситуация дефицита", – сказала Морозова.В то же время это означает, что на жилье в Крыму есть спрос и нет риска затоваренности, когда предложений больше, чем спроса, подчеркнула она."Очень живая ситуация. То есть, мы здесь можем строиться, и наши застройщики могут не переживать, что их объекты не будут приобретаться", – отметила Морозова.Еще одна причина роста цен связана с увеличением стоимости строительных материалов и качественной рабочей силы."Это объективные факторы, из-за которых стоимость новых вводимых в продажу объектов не может быть ниже, чем в предыдущие годы", – заметила Морозова.Третья причина объясняется геополитическими событиями и ожиданиями завершения специальной военной операции, сказала эксперт."Если даже год назад, по нашей практике, мы очень часто отрабатывали возражения у потенциальных покупателей с иных регионов на тему СВО, то сейчас этих возражений практически не возникает. Потенциальная стабилизация ситуации повышает привлекательность полуострова и для долгосрочных инвестиций. Все это влечет за собой своеобразный инвестиционный ажиотаж", – прокомментировала Морозова.Спокойно едут и перемещаются в Крыму и туристы, так что на майские праздники при неработающем аэропорте можно было наблюдать их увеличенный поток на полуостров, добавила она."Люди уже не видят проблемы в том, что в Крым не летают самолеты, так как можно спокойно добраться иными способами. Есть трасса М-4 "Дон" до Крымского моста, есть "Таврида" прекрасная, которая позволяет по полуострову перемещаться очень быстро и комфортно. Можно добраться поездом и с новых территорий", – сказала Морозова.И наконец, пятая причина роста цен и один из масштабных и существенных факторов – это "большие стройки Крыма-2033" – грандиозные проекты по строительству объектов мирового уровня, сказала эксперт.Ранее руководитель филиала агентства недвижимости Евгений Кошелев предположил, что цены на недвижимость в Крыму до конца 2025 года могут вырасти не менее чем на 20%. Коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова предупреждала, что цены будут очень заметно расти к лету.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы Спрос на курортную недвижимость Крыма растет в геометрической прогрессии Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости
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недвижимость в крыму, крым, новости крыма, экономика, алена морозова, жилье, жилье в крыму, мнения
Цены на недвижимость в Крыму: 5 причин роста
Пять причин роста цен на недвижимость в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Цены на недвижимость в Крыму продолжат расти, на то есть по меньшей мере пять веских причин. В эфире радио "Спутник в Крыму" их перечислила руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.
"Вижу стабильный рост цен на недвижимость в Крыму, и нет никаких предпосылок для того, чтобы им пойти вниз – росли и будут расти", – прокомментировала Морозова.
Одной из основных причин она назвала дефицит предложений в новостройках.
"У нас соотношение распроданности к строительной готовности составляет 89-90%. То есть, почти девяносто процентов новостроек продаются еще до ввода объекта в эксплуатацию. А нормальные цифры для строительной отрасли около 70%. В некоторых регионах еще меньше, допустим, в Краснодарском крае порядка 53%. То есть, у нас ситуация дефицита", – сказала Морозова.
В то же время это означает, что на жилье в Крыму есть спрос и нет риска затоваренности, когда предложений больше, чем спроса, подчеркнула она.
"Очень живая ситуация. То есть, мы здесь можем строиться, и наши застройщики могут не переживать, что их объекты не будут приобретаться", – отметила Морозова.
Еще одна причина роста цен связана с увеличением стоимости строительных материалов и качественной рабочей силы.
"Это объективные факторы, из-за которых стоимость новых вводимых в продажу объектов не может быть ниже, чем в предыдущие годы", – заметила Морозова.
Третья причина объясняется геополитическими событиями и ожиданиями завершения специальной военной операции, сказала эксперт.
"Если даже год назад, по нашей практике, мы очень часто отрабатывали возражения у потенциальных покупателей с иных регионов на тему СВО, то сейчас этих возражений практически не возникает. Потенциальная стабилизация ситуации повышает привлекательность полуострова и для долгосрочных инвестиций. Все это влечет за собой своеобразный инвестиционный ажиотаж", – прокомментировала Морозова.
Спокойно едут и перемещаются в Крыму и туристы, так что на майские праздники при неработающем аэропорте можно было наблюдать их увеличенный поток на полуостров, добавила она.
"Люди уже не видят проблемы в том, что в Крым не летают самолеты, так как можно спокойно добраться иными способами. Есть трасса М-4 "Дон" до Крымского моста, есть "Таврида" прекрасная, которая позволяет по полуострову перемещаться очень быстро и комфортно. Можно добраться поездом и с новых территорий", – сказала Морозова.
И наконец, пятая причина роста цен и один из масштабных и существенных факторов – это "большие стройки Крыма-2033" – грандиозные проекты по строительству объектов мирового уровня, сказала эксперт.
"Очень большое количество проектов, которые будут реализованы до 2033 года. Федеральный круглогодичный курорт "Золотые пески России
", туристический кластер в Алуште, парк развлечений в Ялте, один из крупнейших парков развлечений в стране – в Бахчисарае, в этом году уже тоже должна стартовать стройка. Горнолыжный курорт Ай-Петри, яхтенная марина
в Балаклаве
и казино. Инвесторы, которые заходят в Крым со своими средствами, конечно, смотрят на весь этот потенциал", – подытожила эксперт.
Ранее руководитель филиала агентства недвижимости Евгений Кошелев предположил
, что цены на недвижимость в Крыму до конца 2025 года могут вырасти не менее чем на 20%. Коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова предупреждала
, что цены будут очень заметно расти к лету.
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