"Только с выгодой для нас" - Путин о возвращении западного бизнеса в РФ
Путин пообещал проработать программу возможного возвращения западного бизнеса в Россию
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с представителями деловых кругов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Проработать программу возможного возвращения западного бизнеса в Россию пообещал президент РФ Владимир Путин. В понедельник российский лидер встречался с представителями деловых кругов страны.
"Я уже ставил перед правительством такую задачу, проработать спокойно, без всякого хамства, но проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. Но исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса. Даже никаких не может быть сомнений на этот счет, вместе с вами все проработаем, продумаем до деталей. Все интеллигентно, но только с выгодой для нас", - сказал Путин в ходе встречи.
При этом он отметил, что из России никого не выгоняли, никому не мешали, а "предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке".
Также ранее президент России Владимир Путин заявлял, что компаниям, выступавшим с резкой антироссийской риторикой и в поддержку ВСУ не помогут даже извинения.
Как заявлял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, особый режим будет применяться для тех иностранных компаний, которые некрасиво покинули рынок России, но теперь планируют вернуться.
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