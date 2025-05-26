https://crimea.ria.ru/20250526/tolko-s-vygodoy-dlya-nas---putin-o-vozvraschenii-zapadnogo-biznesa-v-rf-1146729634.html

"Только с выгодой для нас" - Путин о возвращении западного бизнеса в РФ

"Только с выгодой для нас" - Путин о возвращении западного бизнеса в РФ - РИА Новости Крым, 26.05.2025

"Только с выгодой для нас" - Путин о возвращении западного бизнеса в РФ

Проработать программу возможного возвращения западного бизнеса в Россию пообещал президент РФ Владимир Путин. В понедельник российский лидер встречался с... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T19:26

2025-05-26T19:26

2025-05-26T19:26

владимир путин (политик)

бизнес

россия

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экономика

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Проработать программу возможного возвращения западного бизнеса в Россию пообещал президент РФ Владимир Путин. В понедельник российский лидер встречался с представителями деловых кругов страны.При этом он отметил, что из России никого не выгоняли, никому не мешали, а "предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке".Также ранее президент России Владимир Путин заявлял, что компаниям, выступавшим с резкой антироссийской риторикой и в поддержку ВСУ не помогут даже извинения.Как заявлял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, особый режим будет применяться для тех иностранных компаний, которые некрасиво покинули рынок России, но теперь планируют вернуться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способностиВозвращение иностранных компаний в Крым – Аксенов оценил перспективуВ Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин (политик), бизнес, россия, новости, экономика, политика