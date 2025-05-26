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"Только с выгодой для нас" - Путин о возвращении западного бизнеса в РФ - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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"Только с выгодой для нас" - Путин о возвращении западного бизнеса в РФ
"Только с выгодой для нас" - Путин о возвращении западного бизнеса в РФ - РИА Новости Крым, 26.05.2025
"Только с выгодой для нас" - Путин о возвращении западного бизнеса в РФ
Проработать программу возможного возвращения западного бизнеса в Россию пообещал президент РФ Владимир Путин. В понедельник российский лидер встречался с... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T19:26
2025-05-26T19:26
владимир путин (политик)
бизнес
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экономика
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Проработать программу возможного возвращения западного бизнеса в Россию пообещал президент РФ Владимир Путин. В понедельник российский лидер встречался с представителями деловых кругов страны.При этом он отметил, что из России никого не выгоняли, никому не мешали, а "предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке".Также ранее президент России Владимир Путин заявлял, что компаниям, выступавшим с резкой антироссийской риторикой и в поддержку ВСУ не помогут даже извинения.Как заявлял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, особый режим будет применяться для тех иностранных компаний, которые некрасиво покинули рынок России, но теперь планируют вернуться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способностиВозвращение иностранных компаний в Крым – Аксенов оценил перспективуВ Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию
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владимир путин (политик), бизнес, россия, новости, экономика, политика
"Только с выгодой для нас" - Путин о возвращении западного бизнеса в РФ

Путин пообещал проработать программу возможного возвращения западного бизнеса в Россию

19:26 26.05.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с представителями деловых кругов
Встреча президента Владимира Путина с представителями деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Проработать программу возможного возвращения западного бизнеса в Россию пообещал президент РФ Владимир Путин. В понедельник российский лидер встречался с представителями деловых кругов страны.
"Я уже ставил перед правительством такую задачу, проработать спокойно, без всякого хамства, но проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. Но исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса. Даже никаких не может быть сомнений на этот счет, вместе с вами все проработаем, продумаем до деталей. Все интеллигентно, но только с выгодой для нас", - сказал Путин в ходе встречи.
При этом он отметил, что из России никого не выгоняли, никому не мешали, а "предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке".
Также ранее президент России Владимир Путин заявлял, что компаниям, выступавшим с резкой антироссийской риторикой и в поддержку ВСУ не помогут даже извинения.
Как заявлял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, особый режим будет применяться для тех иностранных компаний, которые некрасиво покинули рынок России, но теперь планируют вернуться.
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