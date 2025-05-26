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Снятие ограничения на дальнобойное оружие и ответ Трампу – главное

Снятие ограничения на дальнобойное оружие и ответ Трампу – главное - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Снятие ограничения на дальнобойное оружие и ответ Трампу – главное

Британия, Франция и США сняли ограничения по дальности ударов с военных поставок Киеву. В Кремле ответили Западу на это решение. Президент Владимир Путин... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T23:25

2025-05-26T23:25

2025-05-26T22:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Британия, Франция и США сняли ограничения по дальности ударов с военных поставок Киеву. В Кремле ответили Западу на это решение. Президент Владимир Путин заявил, что Россию вынудили начать спецоперацию на Украине. В Совфеде призвали президента Дональда Трампа не верить на слово ЕС и разобраться в ситуации с Украиной. Единые школьные учебники в России подготовят в течение трех лет. Российские ракеты "Искандер" обходят защиту американских систем Patriot, признали в ВВС Украины. В Крыму объем господдержки малого и среднего бизнеса превысил три миллиарда рублей. В Балаклаве перевернулась прогулочная лодка.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Сняты ограничения на удары по РоссииБритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это намерение стран НАТО является достаточно опасным решением и идет вразрез политическому урегулированию ситуации на Украине.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, ведущие страны НАТО сняли ограничения для Киева на удары своим дальнобойным оружием вглубь России с целью оказать давление на Москву.Путин о начале СВО и условиях возвращения западного бизнеса в РоссиюРоссию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать виноватой. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, встречаясь с представителями российских деловых кругов.Говоря о возможном возвращении западного бизнеса в Россию, российский лидер пообещал проработать соответствующую программу и отметил, что для тех, кто хочет вернуться, нужно сделать "все интеллигентно, но только с выгодой для нас".В России ответили на грубость ТрампаГлаве Белого дома Дональду Трампу стоило бы перестать верить всему, о чем говорят чиновники из ЕС, и самому объективно и скрупулезно разбираться в ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя выпад американского президента в адрес российского лидера Владимира Путина.Трамп ранее заявил, что ему "не нравятся" массированные удары Вооруженных сил РФ пор объектам на Украине, и назвал действия президента РФ "неприемлемыми". По его словам, он рассматривает введение дополнительных санкций против Москвы."Грубость Трампа в отношении президента России лишь подтверждает, что он часто выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника. В данном случае - Урсулы фон дер Ляйен (главы Еврокомиссии – ред.), с которой Трамп поговорил по телефону накануне вечером и которая не могла не поделиться с ним клокочущей ненавистью к России", - написал Косачев в своем Telegram-канале.При этом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа по поводу действий российского лидера Владимира Путина и ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине могут быть вызваны с "эмоциональной перегрузкой и эмоциональными реакциями".В России готовят линейку единых школьных учебниковЛинейка единых школьных учебников по всем предметам будет готова в течение трех лет, пообещал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.Уже начата подготовка единых государственных учебников по физике, химии и биологии.Российские ракеты обходят украинскую ПВОРасчетам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot очень сложно поражать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые успешно обходят украинскую ПВО. Такое заявление сделал представитель командования ВСУ Юрий Игнат. В Крыму поддерживают малый и средний бизнесВ 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3,2 миллиарда рублей. Субсидирование предоставляли в виде займов, гарантий, лизинга и других мер. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Крыму с 2016 года число бизнесменов, в том числе самозанятых, увеличилось втрое. Сейчас в регионе свыше 250 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса."Предприниматели создают новые рабочие места, обеспечивают налоговые поступления в бюджет, их труд способствует повышению качества жизни людей", – сказал Аксенов.В Балаклаве перевернулось прогулочное судно с людьмиВ Балаклаве перевернулось прогулочное судно с шестью пассажирами, возбуждено уголовное дело. Неблагоприятный прогноз синоптиков не напугал желающих насладиться морской прогулкой от выхода на воду. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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