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Снятие ограничения на дальнобойное оружие и ответ Трампу – главное
Снятие ограничения на дальнобойное оружие и ответ Трампу – главное - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Снятие ограничения на дальнобойное оружие и ответ Трампу – главное
Британия, Франция и США сняли ограничения по дальности ударов с военных поставок Киеву. В Кремле ответили Западу на это решение. Президент Владимир Путин... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T23:25
2025-05-26T23:25
2025-05-26T22:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Британия, Франция и США сняли ограничения по дальности ударов с военных поставок Киеву. В Кремле ответили Западу на это решение. Президент Владимир Путин заявил, что Россию вынудили начать спецоперацию на Украине. В Совфеде призвали президента Дональда Трампа не верить на слово ЕС и разобраться в ситуации с Украиной. Единые школьные учебники в России подготовят в течение трех лет. Российские ракеты "Искандер" обходят защиту американских систем Patriot, признали в ВВС Украины. В Крыму объем господдержки малого и среднего бизнеса превысил три миллиарда рублей. В Балаклаве перевернулась прогулочная лодка.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Сняты ограничения на удары по РоссииБритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это намерение стран НАТО является достаточно опасным решением и идет вразрез политическому урегулированию ситуации на Украине.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, ведущие страны НАТО сняли ограничения для Киева на удары своим дальнобойным оружием вглубь России с целью оказать давление на Москву.Путин о начале СВО и условиях возвращения западного бизнеса в РоссиюРоссию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать виноватой. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, встречаясь с представителями российских деловых кругов.Говоря о возможном возвращении западного бизнеса в Россию, российский лидер пообещал проработать соответствующую программу и отметил, что для тех, кто хочет вернуться, нужно сделать "все интеллигентно, но только с выгодой для нас".В России ответили на грубость ТрампаГлаве Белого дома Дональду Трампу стоило бы перестать верить всему, о чем говорят чиновники из ЕС, и самому объективно и скрупулезно разбираться в ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя выпад американского президента в адрес российского лидера Владимира Путина.Трамп ранее заявил, что ему "не нравятся" массированные удары Вооруженных сил РФ пор объектам на Украине, и назвал действия президента РФ "неприемлемыми". По его словам, он рассматривает введение дополнительных санкций против Москвы."Грубость Трампа в отношении президента России лишь подтверждает, что он часто выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника. В данном случае - Урсулы фон дер Ляйен (главы Еврокомиссии – ред.), с которой Трамп поговорил по телефону накануне вечером и которая не могла не поделиться с ним клокочущей ненавистью к России", - написал Косачев в своем Telegram-канале.При этом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа по поводу действий российского лидера Владимира Путина и ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине могут быть вызваны с "эмоциональной перегрузкой и эмоциональными реакциями".В России готовят линейку единых школьных учебниковЛинейка единых школьных учебников по всем предметам будет готова в течение трех лет, пообещал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.Уже начата подготовка единых государственных учебников по физике, химии и биологии.Российские ракеты обходят украинскую ПВОРасчетам американских зенитно-ракетных комплексов Patriot очень сложно поражать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые успешно обходят украинскую ПВО. Такое заявление сделал представитель командования ВСУ Юрий Игнат. В Крыму поддерживают малый и средний бизнесВ 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3,2 миллиарда рублей. Субсидирование предоставляли в виде займов, гарантий, лизинга и других мер. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Крыму с 2016 года число бизнесменов, в том числе самозанятых, увеличилось втрое. Сейчас в регионе свыше 250 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса."Предприниматели создают новые рабочие места, обеспечивают налоговые поступления в бюджет, их труд способствует повышению качества жизни людей", – сказал Аксенов.В Балаклаве перевернулось прогулочное судно с людьмиВ Балаклаве перевернулось прогулочное судно с шестью пассажирами, возбуждено уголовное дело. Неблагоприятный прогноз синоптиков не напугал желающих насладиться морской прогулкой от выхода на воду. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Британия, Франция и США сняли ограничения по дальности ударов с военных поставок Киеву. В Кремле ответили Западу на это решение. Президент Владимир Путин заявил, что Россию вынудили начать спецоперацию на Украине. В Совфеде призвали президента Дональда Трампа не верить на слово ЕС и разобраться в ситуации с Украиной. Единые школьные учебники в России подготовят в течение трех лет. Российские ракеты "Искандер" обходят защиту американских систем Patriot, признали в ВВС Украины. В Крыму объем господдержки малого и среднего бизнеса превысил три миллиарда рублей. В Балаклаве перевернулась прогулочная лодка.
О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым
.
Сняты ограничения на удары по России
Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности
с военных поставок Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", - заявил он в интервью телеканалу WDR.
При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что это намерение стран НАТО является достаточно опасным решением и идет вразрез политическому урегулированию ситуации на Украине.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, ведущие страны НАТО сняли ограничения для Киева на удары
своим дальнобойным оружием вглубь России с целью оказать давление на Москву.
"Это решение призвано надавить на нашу страну, сделать все для того, чтобы заставить нас признать те условия, которые нам навязывает Запад по украинской тематике", - сказал Кнутов.
Путин о начале СВО и условиях возвращения западного бизнеса в Россию
Россию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины
и теперь пытаются сделать виноватой. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, встречаясь с представителями российских деловых кругов.
"Не мы же организовали госпереворот на Украине. Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили - и все, как будто так и надо - кровавый (переворот - ред.) причем. И пошли дальше подавлять Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов, с самолетов", - сказал Путин.
Говоря о возможном возвращении западного бизнеса в Россию
, российский лидер пообещал проработать соответствующую программу и отметил, что для тех, кто хочет вернуться, нужно сделать "все интеллигентно, но только с выгодой для нас".
В России ответили на грубость Трампа
Главе Белого дома Дональду Трампу стоило бы перестать верить всему, о чем говорят чиновники из ЕС, и самому объективно и скрупулезно разбираться в ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя выпад американского президента в адрес российского лидера Владимира Путина.
Трамп ранее заявил, что ему "не нравятся" массированные удары Вооруженных сил РФ пор объектам на Украине, и назвал действия президента РФ "неприемлемыми". По его словам, он рассматривает введение дополнительных санкций против Москвы.
"Грубость Трампа в отношении президента России лишь подтверждает, что он часто выносит на публику слова
, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника. В данном случае - Урсулы фон дер Ляйен (главы Еврокомиссии – ред.), с которой Трамп поговорил по телефону накануне вечером и которая не могла не поделиться с ним клокочущей ненавистью к России", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
При этом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа
по поводу действий российского лидера Владимира Путина и ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине могут быть вызваны с "эмоциональной перегрузкой и эмоциональными реакциями".
В России готовят линейку единых школьных учебников
Линейка единых школьных учебников по всем предметам
будет готова в течение трех лет, пообещал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Уже начата подготовка единых государственных учебников по физике, химии и биологии.
Российские ракеты обходят украинскую ПВО
Расчетам американских зенитно-ракетных комплексов
Patriot очень сложно поражать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые успешно обходят украинскую ПВО. Такое заявление сделал представитель командования ВСУ Юрий Игнат.
"Россияне нашли способы противостоять (системам Patriot – ред.). Ракеты "Искандер" на завершающем этапе (полета – ред.) совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot", – сказал Игнат.
В Крыму поддерживают малый и средний бизнес
В 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму
превысил 3,2 миллиарда рублей. Субсидирование предоставляли в виде займов, гарантий, лизинга и других мер. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В Крыму с 2016 года число бизнесменов, в том числе самозанятых, увеличилось втрое. Сейчас в регионе свыше 250 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.
"Предприниматели создают новые рабочие места, обеспечивают налоговые поступления в бюджет, их труд способствует повышению качества жизни людей", – сказал Аксенов.
В Балаклаве перевернулось прогулочное судно с людьми
В Балаклаве перевернулось прогулочное судно с шестью пассажирами
, возбуждено уголовное дело. Неблагоприятный прогноз синоптиков не напугал желающих насладиться морской прогулкой от выхода на воду.
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